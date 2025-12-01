Égbekiáltó és megmagyarázhatatlan hibák miatt háborognak a Real Madridnál

Sorozatban harmadszor játszott döntetlent a spanyol bajnokságban a Real Madrid , amely Kylian Mbappé meg nem adott gólja után az első félidő végjátékában hátrányba került a Girona ellen, s bár a francia klasszis a fordulás után tizenegyesből egalizált, az elpuskázott lehetőségek miatt nem jött össze a fordítás.

A Real Madrid ezúttal sem tudta begyűjteni a három pontot (Fotó: AFP/Josep Lago)

Háborognak a Real Madrid csapatánál

A pontvesztés után ismét központi témát jelentett a játékvezetés a vendégeknél, akik elsősorban a mérkőzés végi incidenst kérték számon Ricardo de Burgos Bengoetxeán: a szerelni igyekvő Joel Roca jobb lába eltalálta Rodrygóét a tizenhatoson belül, aki a földre került a belépőt követően, majd azonnal tizenegyest reklamált. A VAR nem nézte vissza az esetet, és amikor a játékvezető lefújta a mérkőzést, Rodrygo mellett Éder Militao és Jude Bellingham is megrohamozta De Burgost, míg a bíróval közös múlttal rendelkező Antonio Rüdigert úgy kellett elrángatni, hogy ne csináljon ismét balhét. Mint ismert, a német védő az idei, a Barcelona ellen 3-2-re elveszített Király-kupa fináléban fenyegette meg úgy a játékvezetőt, hogy aztán hatmeccses eltiltást kapott.

Rodrygo esése a tizenhatoson belül:

A fővárosiaknál szintén sérelmezték, hogy a Girona vezető gólját szabálytalanság előzte meg – az elmondásuk szerint Álex Moreno szabálytalankodott Mbappéval szemben –, ám a VAR ebben az esetben sem avatkozott közbe.

A Real Madrid TV-nél alaposan kifakadtak a játékvezetői ítéletek miatt, de Xabi Alonso is megszólalt az összecsapást követő sajtótájékoztatón Rodrygo esésével kapcsolatban:

Meglepett, hogy a VAR nem nézte vissza, miközben kellett volna. Az ilyen esetek megváltoztathatják a mérkőzés alakulását. Én nem láttam, de azt mondták nekem, hogy volt kontakt

– mondta a baszk szakember, akinél még keményebb szavakat használt a klub hivatalos televíziós csatornája.

– De Burgos égbekiáltó és megmagyarázhatatlan hibákat követett el a Real Madrid ellen. Ő ártotta a csapatnak a legtöbbet. A La Liga korrupt, a Negreira testvérek miatt négy pontot bukott a Real Madrid. De Burgosnak van az egyik legkirívóbb múltja a klubbal szemben.

Hiába történt szabálytalanság, nem hívta ki a VAR-csapat a játékvezetőt.

Ez megtörtént Vallecasban és Gironában is, akárcsak tavaly, amikor a Real még hat ponttal vezetett a Barcelona előtt. Hiába nem játszik jól a csapat, a valóságban a játékvezetők akadályozzák a Real Madridot, nincsenek meg azok, akik meghozzák a szükséges döntéseket, az elnökök pedig támogatják őket. És ki a szövetség alelnöke? Javier Tebas – hangzott el a Real Madrid TV-ben az értékelés során.