la ligaGironaReal Madridjátékvezetés

Égbekiáltó és megmagyarázhatatlan hibák miatt háborognak a Real Madridnál

Elveszítette első helyét a spanyol labdarúgó La Ligában a Real Madrid, amely csupán 1-1-es döntetlenre volt képes a Girona otthonában a 14. forduló vasárnap esti mérkőzésén. A lefújás után a Real Madridnál a játékvezetővel foglalkoztak elsősorban, aki a klubhoz közel állók szerint több hibás döntésével akadályozta a csapatot a győzelem elérésében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 7:21
Jude Bellingham sem akarta elhinni, hogy elmaradt a győzelem (Fotó: AFP/Josep Lago)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorozatban harmadszor játszott döntetlent a spanyol bajnokságban a Real Madrid , amely Kylian Mbappé meg nem adott gólja után az első félidő végjátékában hátrányba került a Girona ellen, s bár a francia klasszis a fordulás után tizenegyesből egalizált, az elpuskázott lehetőségek miatt nem jött össze a fordítás.

A Real Madrid ezúttal sem tudta begyűjteni a három pontot
A Real Madrid ezúttal sem tudta begyűjteni a három pontot (Fotó: AFP/Josep Lago)

Háborognak a Real Madrid csapatánál

A pontvesztés után ismét központi témát jelentett a játékvezetés a vendégeknél, akik elsősorban a mérkőzés végi incidenst kérték számon Ricardo de Burgos Bengoetxeán: a szerelni igyekvő Joel Roca jobb lába eltalálta Rodrygóét a tizenhatoson belül, aki a földre került a belépőt követően, majd azonnal tizenegyest reklamált. A VAR nem nézte vissza az esetet, és amikor a játékvezető lefújta a mérkőzést, Rodrygo mellett Éder Militao és Jude Bellingham is megrohamozta De Burgost, míg a bíróval közös múlttal rendelkező Antonio Rüdigert úgy kellett elrángatni, hogy ne csináljon ismét balhét. Mint ismert, a német védő az idei, a Barcelona ellen 3-2-re elveszített Király-kupa fináléban fenyegette meg úgy a játékvezetőt, hogy aztán hatmeccses eltiltást kapott.

Rodrygo esése a tizenhatoson belül:

Real Madrid penalty shout vs Girona 80'
byu/miadiiiiiii insoccer

A fővárosiaknál szintén sérelmezték, hogy a Girona vezető gólját szabálytalanság előzte meg – az elmondásuk szerint Álex Moreno szabálytalankodott Mbappéval szemben –, ám a VAR ebben az esetben sem avatkozott közbe.

A Real Madrid TV-nél alaposan kifakadtak a játékvezetői ítéletek miatt, de Xabi Alonso is megszólalt az összecsapást követő sajtótájékoztatón Rodrygo esésével kapcsolatban:

Meglepett, hogy a VAR nem nézte vissza, miközben kellett volna. Az ilyen esetek megváltoztathatják a mérkőzés alakulását. Én nem láttam, de azt mondták nekem, hogy volt kontakt

– mondta a baszk szakember, akinél még keményebb szavakat használt a klub hivatalos televíziós csatornája.

– De Burgos égbekiáltó és megmagyarázhatatlan hibákat követett el a Real Madrid ellen. Ő ártotta a csapatnak a legtöbbet. A La Liga korrupt, a Negreira testvérek miatt négy pontot bukott a Real Madrid. De Burgosnak van az egyik legkirívóbb múltja a klubbal szemben. 

Hiába történt szabálytalanság, nem hívta ki a VAR-csapat a játékvezetőt.

Ez megtörtént Vallecasban és Gironában is, akárcsak tavaly, amikor a Real még hat ponttal vezetett a Barcelona előtt. Hiába nem játszik jól a csapat, a valóságban a játékvezetők akadályozzák a Real Madridot, nincsenek meg azok, akik meghozzák a szükséges döntéseket, az elnökök pedig támogatják őket. És ki a szövetség alelnöke? Javier Tebas – hangzott el a Real Madrid TV-ben az értékelés során.

A játékvezetői ténykedés mellett Vinícius Júnior műesését, valamint Rodrygo pocsék sorozatát is érdemes kiemelni, különösen utóbbi helyzete érdekes: a 24 éves brazil 30 mérkőzés, 1338 perc óta gólképtelen, ilyen hosszú negatív szériája egy Real Madrid-támadónak sem volt korábban.

Vinícius Júnior műesése:

Vini Jr. Fallon d'Floor vs. Girona FC
byu/AniStormS insoccer

A Real Madrid legutóbb hat évvel ezelőtt, 2019 decemberében hozott össze három döntetlenből álló nyeretlenséget, akkor még Zinédine Zidane irányításával. A rossz sorozatot szerdán, az Athletic Bilbao otthonában szakíthatja meg Xabi Alonso együttese.

A megunhatatlan LaLiga!
A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu