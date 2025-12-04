Ez a csúfság csak Kerkez Milossal történt meg, Liverpoolban megfeledkeztek róla

A Liverpool a mostani idényben először játszott döntetlent szerda este. Az angol bajnokság címvédője a Sunderland elleni 1-1-es meccsel továbbra is a középmezőnyben rostokol, Arne Slot helyzete sem egyszerű, akinek – ha a hírek igazak – nem sikerült teljesíteni a hatpontos ultimátumot az elmúlt két meccsen. Pedig ettől nem volt messze a csapat, a West Ham United elleni 2-0-s siker kis híján szerdán is győztesen hagyta el a csapat a pályát. A hajrában Szoboszlai Dominik mellett a már becserélt Kerkez Milos is ott volt a pályán.

A Liverpool nem nyert a Sunderland ellen, Kerkez Milos blokkja is kellett ehhez a vendégeknek Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos Van Dijk fejesét blokkolta

Az utolsó percekben a mindent egy lapra feltevő Liverpool részéről Virgil van Dijk fejese közel volt a gólhoz, csakhogy Kerkez rosszkor volt rossz helyen.

Ugyanis a holland fejesét lehet, hogy a Sunderland kapusa sem tudta volna védeni, de ezt már sosem tudjuk meg, miután éppen Kerkez blokkolta a próbálkozást.

Annyiban a 22 éves magyart meg kell védeni, hogy abszolút peches volt – ismét –, miután sehova nem tudott menni, ez a lentebbi vidón is jól látszik. A Liverpool szurkolói azonban bosszúsak Kerkezre, azt már elképzelni sem tudjuk, hogy mi lett volna, ha pár perccel később a vendégek a kontratámadásból betalálnak, és 2-1-re megnyerik a meccset...

Kerkez is so fucking brain dead😭 pic.twitter.com/vsJYxc5iSc — No Context Prem (@NoContextEPL) December 3, 2025

Inkább elfelejtették Kerkezt

A This is Anfield ennek ellenére ötös értékelést adott a 86. percben becserélt Kerkeznek. Az osztályzathoz hozzáfűzték, „egy jó beadás a bal oldalról, majd blokkolta Van Dijk kapura tartó lövését”. Kerkez a rövid idő alatt hétszer találkozott a labdával, 3/4 pontos passza volt, az egyetlen hosszú indítása nem volt pontos, míg kétszer eladta a labdát.

A liverpool.com még kegyetlenebb volt, miután a cseréknél meg sem említette a magyar játékost. Ez a csúfság csak Kerkezzel történt meg.

A vele egyszerre beálló Federico Chiesa viszont nagy dicséretet kapott, miután a hosszabbításban hatalmas sprintet levágva ért vissza, és a gólvonalról mentett.

Kerkez Milos és a Liverpool szombaton a Leeds United otthonában javíthat a Premier League 15. fordulójában.