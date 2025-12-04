Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

Kerkez MilosLiverpoolvirgil Van Dijk

Ez a csúfság csak Kerkez Milossal történt meg, Liverpoolban megfeledkeztek róla

Kerkez Milos a 86. percben állt be a Liverpool–Sunderland Premier League-mérkőzésen szerda este. A magyar balhátvéd Andy Robertsont váltotta, azonban egy mozdulata megpecsételte a sorsát. Kerkez Milossal szemben ismét kritikusak a szurkolók, a liverpooli sajtó pedig nemes egyszerűséggel elfelejtette őt megemlíteni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 9:40
Kerkez Milos szerdán csere volt a Liverpoolban, egy mozdulata azonban megpecsételte a sorsát Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool a mostani idényben először játszott döntetlent szerda este. Az angol bajnokság címvédője a Sunderland elleni 1-1-es meccsel továbbra is a középmezőnyben rostokol, Arne Slot helyzete sem egyszerű, akinek – ha a hírek igazak – nem sikerült teljesíteni a hatpontos ultimátumot az elmúlt két meccsen. Pedig ettől nem volt messze a csapat, a West Ham United elleni 2-0-s siker kis híján szerdán is győztesen hagyta el a csapat a pályát. A hajrában Szoboszlai Dominik mellett a már becserélt Kerkez Milos is ott volt a pályán.

A Liverpool nem nyert a Sunderland ellen, Kerkez Milos blokkja is kellett ehhez a vendégeknek
A Liverpool nem nyert a Sunderland ellen, Kerkez Milos blokkja is kellett ehhez a vendégeknek  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos Van Dijk fejesét blokkolta

Az utolsó percekben a mindent egy lapra feltevő Liverpool részéről Virgil van Dijk fejese közel volt a gólhoz, csakhogy Kerkez rosszkor volt rossz helyen.

Ugyanis a holland fejesét lehet, hogy a Sunderland kapusa sem tudta volna védeni, de ezt már sosem tudjuk meg, miután éppen Kerkez blokkolta a próbálkozást.

Annyiban a 22 éves magyart meg kell védeni, hogy abszolút peches volt – ismét –, miután sehova nem tudott menni, ez a lentebbi vidón is jól látszik. A Liverpool szurkolói azonban bosszúsak Kerkezre, azt már elképzelni sem tudjuk, hogy mi lett volna, ha pár perccel később a vendégek a kontratámadásból betalálnak, és 2-1-re megnyerik a meccset...

Inkább elfelejtették Kerkezt

A This is Anfield ennek ellenére ötös értékelést adott a 86. percben becserélt Kerkeznek. Az osztályzathoz hozzáfűzték, „egy jó beadás a bal oldalról, majd blokkolta Van Dijk kapura tartó lövését”. Kerkez a rövid idő alatt hétszer találkozott a labdával, 3/4 pontos passza volt, az egyetlen hosszú indítása nem volt pontos, míg kétszer eladta a labdát. 

A liverpool.com még kegyetlenebb volt, miután a cseréknél meg sem említette a magyar játékost. Ez a csúfság csak Kerkezzel történt meg.

A vele egyszerre beálló Federico Chiesa viszont nagy dicséretet kapott, miután a hosszabbításban hatalmas sprintet levágva ért vissza, és a gólvonalról mentett.  

Kerkez Milos és a Liverpool szombaton a Leeds United otthonában javíthat a Premier League 15. fordulójában.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu