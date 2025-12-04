Szoboszlai DominikPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai megszólalt a Liverpool újabb kínja után, nincs benne sok köszönet

Megint nem tudott egymást követő két meccsen nyerni a Liverpool. A Premier League címvédője a West Ham United elleni győzelem után szerda késő este hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Sunderland ellen, és még ennek is örülhetett. Szoboszlai Dominik őszintén beszélt az érzéseiről a Liverpool újabb szenvedése után.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 7:23
Szoboszlai Dominik kritikusan szólalt meg a Liverpool Sunderland elleni pontvesztése után a Premier League-ben Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Arne Slot csapata reményt kapott a West Ham United elleni 2-0-s győzelemmel az elmúlt hétvégén, hogy jó irányt vehetnek a dolgok, de szerdán kapásból jött az újabb pofon. A Liverpool hazai pályán nem tudta legyőzni a Sunderland csapatát, sőt Szoboszlai Dominikéknek még úgy kellett pontot menteniük a hajrában: Florian Wirtz lövése után egy 81. perces öngóllal jött össze legalább az 1-1-es döntetlen.

Szoboszlai őszinte volt a Liverpool újabb kudarcos meccse után a Sunderland ellen
Szoboszlai őszinte volt a Liverpool újabb kudarcos meccse után a Sunderland ellen. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Nem erre számítottak a Liverpool háza táján , hiszen címvédőként a csapatuk továbbra is szenved a Premier League-ben, 14 forduló után a nyolcadik helyen áll, és folyamatosan hullajtja a pontokat. A Sunderland elleni meccset végigjátszó, így az idényben a bajnokságban még egy percet sem hiányzó Szoboszlai Dominik sem volt elégedett.

Szoboszlai őszintén beszélt, ő sem érti, mi a Liverpool baja

A Liverpool magyar kulcsembere őszintén beszélt az érzéseiről a Sunderland elleni iksz után. Szoboszlai szavaiban nem volt sok köszönet.

– Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kellene játszanunk, és ennél tudunk is sokkal jobban – szögezte le Szoboszlai a Spíler Tv-nek a helyszínen. – Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, minden megvan hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele.

Szoboszlai hozzátette, hogy a West Ham elleni győzelem sem hozta meg a várt fordulatot.

– A West Ham elleni meccset sem mondanám gördülékenynek, ott is végigküzdöttük az egész meccset, és sokáig csak 1-0 volt. Az utolsó percekben sikerült még egy gólt szereznünk, és onnan már persze, hogy a végén gördülékenyen ment minden, de nem hiszem, hogy az elmúlt időszakban volt sima mérkőzésünk – jelentette ki.

A Liverpool szintjén csak a győzelem nem kudarc

Szoboszlai szerint a Liverpool most küzdős csapat lett, de ez az ő szintjükön kevés:

– Most ezt tudjuk magunkkal vinni, hogy nem estünk össze és tudtunk válaszolni. Folyamatosan nyomtunk, helyzeteink voltak, beadások, szögletek, és a végén sikerült az egy pontot is megtartani. Ha a Liverpoolban játszol, akkor minden meccsen csak a győzelem elfogadható.

A Liverpool legközelebb december 6-án, szombaton lép pályára a Leeds United otthonában.

 

