Wirtz learatta a babérokat Szoboszlai elől, míg a legdrágább liverpooli tovább szenved

Szerdán a Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Sunderland ellen a Premier League 14. fordulójában. 2021 tavasza után történt meg újra, hogy a Liverpool zsinórban három hazai mérkőzésen nem nyert volna. Arne Slot a lefújás után érthető módon csalódott volt, ugyanakkor a meccsterve megint nem ült . Ez pedig látszik a liverpooli sajtóban kiosztott értékelésekből is. Szoboszlai Dominik ismét az elejétől a végéig a pályán volt, Kerkez Milos pedig a hajrában állt be.

Szoboszlai Dominik kritikus volt a Liverpool újabb botlása után Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezúttal Wirtz aratta le a babérokat Szoboszlai elől

A This is Anfield nem kegyelmezett a Vörösök játékosainak. Ötös értékelésnél a kezdőben mindössze ketten kaptak jobb osztályzatot.

Szoboszlai Dominik, hatos értékelés: „Szoboszlai nem élete meccsét játszotta a jobb szélen, nem tudta széthúzni, ami baj volt Gomezzel jobb-bekkben. Így is volt két távoli lövése az első félidőben, az egyik beadásából pedig majdnem gól született. Szünet után középre került, a 10-es posztjára, ő is küzdött, mint a többiek, de hiába.”

Florian Wirtz, hatos: „Annyira nem volt feltűnő, mint azt tette hétvégén a West Ham United ellen. Az első félidőben nagyon közel állt az első Premier League-góljához, a szünet után átkerült a bal oldalra. Az egyenlítésben főszereplő volt, remek szolója után a lövése Nody Maduekén megpattanva védhetetlen volt a kapusnak. ”

Noha a Liverpool egyenlítő gólját nem Wirtznek, hanem Nordi Madueke öngóljának írta be a Premier League, de így is ő volt a legnagyobb nyertese a szerdai meccsnek a Liverpool.com szerint. A portál hangsúlyozza, Wirtz elkezdte megmutatni, hogy a Liverpool miért is költött rá iszonyatosan sok pénzt, 125 millió eurót.

Hétvégén is bevethető lesz Wirtz?

Wirtz így nyilatkozott a mérkőzés után a Sky Sports-nak: – A csapat nagyon jól fogadott, ami elsősorban Curtisnek köszönhető. Nagyon jó csapat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az elmúlt hetek kissé nehezek számunkra, de jó úton haladunk a visszatérés felé, és mindent megteszünk, hogy megnyerjük a mérkőzéseket. A nap végén nem az számít, hogy a gólt nekem adták-e vagy öngól volt, hanem, hogy döntetlen lett a meccs…