Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

Wirtz learatta a babérokat Szoboszlai elől, míg a legdrágább liverpooli tovább szenved

Florian Wirtz lövése után egyenlített a Liverpool a Sunderland ellen a Premier League 14. fordulójában, a német középpályás ezzel ismét csapata egyik legjobbja volt. Az 1-1-es meccs után azonban Szoboszlai Dominik is jó értékeléseket kapott a liverpooli sajtóban. Mindez már nem mondható el a Liverpool legdrágább játékosáról, Alexander Isakról, aki továbbra is keresi önmagát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:33
Florian Wirtz mentette meg a Liverpoolt az újabb kínos vereségtől
Florian Wirtz mentette meg a Liverpoolt az újabb kínos vereségtől Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Szerdán a Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Sunderland ellen a Premier League 14. fordulójában. 2021 tavasza után történt meg újra, hogy a Liverpool zsinórban három hazai mérkőzésen nem nyert volna. Arne Slot a lefújás után érthető módon csalódott volt, ugyanakkor a meccsterve megint nem ült . Ez pedig látszik a liverpooli sajtóban kiosztott értékelésekből is. Szoboszlai Dominik ismét az elejétől a végéig a pályán volt, Kerkez Milos pedig a hajrában állt be. 

Szoboszlai Dominik kritikus volt a Liverpool újabb botlása után
Szoboszlai Dominik kritikus volt a Liverpool újabb botlása után  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezúttal Wirtz aratta le a babérokat Szoboszlai elől

A This is Anfield nem kegyelmezett a Vörösök játékosainak. Ötös értékelésnél a kezdőben mindössze ketten kaptak jobb osztályzatot.

  • Szoboszlai Dominik, hatos értékelés: „Szoboszlai nem élete meccsét játszotta a jobb szélen, nem tudta széthúzni, ami baj volt Gomezzel jobb-bekkben. Így is volt két távoli lövése az első félidőben, az egyik beadásából pedig majdnem gól született. Szünet után középre került, a 10-es posztjára, ő is küzdött, mint a többiek, de hiába.”
  • Florian Wirtz, hatos: „Annyira nem volt feltűnő, mint azt tette hétvégén a West Ham United ellen. Az első félidőben nagyon közel állt az első Premier League-góljához, a szünet után átkerült a bal oldalra. Az egyenlítésben főszereplő volt, remek szolója után a lövése Nody Maduekén megpattanva védhetetlen volt a kapusnak. ”

Noha a Liverpool egyenlítő gólját nem Wirtznek, hanem Nordi Madueke öngóljának írta be a Premier League, de így is ő volt a legnagyobb nyertese a szerdai meccsnek a Liverpool.com szerint. A portál hangsúlyozza, Wirtz elkezdte megmutatni, hogy a Liverpool miért is költött rá iszonyatosan sok pénzt, 125 millió eurót. 

Hétvégén is bevethető lesz Wirtz?

Wirtz így nyilatkozott a mérkőzés után a Sky Sports-nak: – A csapat nagyon jól fogadott, ami elsősorban Curtisnek köszönhető. Nagyon jó csapat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az elmúlt hetek kissé nehezek számunkra, de jó úton haladunk a visszatérés felé, és mindent megteszünk, hogy megnyerjük a mérkőzéseket. A nap végén nem az számít, hogy a gólt nekem adták-e vagy öngól volt, hanem, hogy döntetlen lett a meccs…

Wirtz kapcsán nagy kérdés, hogy hétvégén a Leeds United ellen tud-e kezdeni, ugyanis Arne Slot még a Sunderland-meccs előtt elmondta, hogy a 22 éves német jelenleg nem áll arra készen, hogy hat nap leforgása alatt háromszor is kezdőként játsszon. 

Alexander Isakot sokáig erőltette Slot a Sunderland ellen
Alexander Isakot sokáig erőltette Slot a Sunderland ellen  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Továbbra is keresi magát a Liverpool legdrágább igazolása

A csapatból a svéd támadó, Alexander Isak lógott ki lefelé. A 145 millió euróért érkező játékos továbbra is árnyéka önmagának. 

Slot a 86. percig hagyta fenn Isakot, ezalatt három lövése volt, de veszélyt egyik sem jelentett, kettőt blokkoltak is. A támadónak mindössze 14 labdaérintése volt, ami ezen a szinten nehezen értelmezhető. 

A Liverpool.com nem finomkodott Isak négyes értékelése mellé tett rövid megjegyzéssel: „a vendégszurkolók gúnyolódtak rajta, amikor labdához ért, de ez nagyon ritkán történt meg, borzasztóan felejthető teljesítmény volt ez tőle.”

Isak és a Liverpool szombaton 18.30-kor javíthat az újonc Leeds otthonában, amely szerdán meglepetésre a Chelsea-t simázta le 3-1-re. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

