LiverpoolArne SlotRegis Le BriesSunderland

Slot megint megkapta, hogy kirúgják, még az ellenfél edzője is kritizálta

Arne Slot sem volt elégedett csapata játékával a Liverpool–Sunderland Premier League-mérkőzés után. Az 1-1-es döntetlennel a vendégek lehetnek elégedettebbek, noha a hosszabbításban majdnem megnyerték a 14. fordulóban rendezett találkozót. Slot nemcsak az ellenfél szurkolóitól kapta meg, hogy ez volt az utolsó meccse, hanem a Sunderland edzője, Regis Le Bries is kritizálta az ellenfél taktikáját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 7:02
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, hazai pályán zsinórban a harmadik meccsén maradt nyeretlen
Arne Slot nincs könnyű helyzetben, hazai pályán zsinórban a harmadik meccsén maradt nyeretlen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán tovább folytatódott a Liverpool szenvedése a mostani idényben. A hétvégi 2-0-s győzelem után szerdán az újonc Sunderland már nagy falatnak bizonyult Arne Slot együttesének, a címvédő úgy játszott hazai pályán 1-1-es döntetlen , hogy a második félidőben Szoboszlai Dominikéknak kellett az eredmény után futniuk. Végül Florian Wirtz lövése – ami végül öngól lett – mentett egy pontot, de ahogy a német is elmondta a Liverpool–Sunderland Premier League-mérkőzés után, ezzel az eredménnyel a csapat nem lehet elégedett. 

A Liverpool–Sunderland mérkőzés a második félidőben két gólt hozott, a Liverpool megint nem nyert
A Liverpool–Sunderland mérkőzés a második félidőben két gólt hozott, a Liverpool megint nem nyert  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Sunderland: Arne Slot szavai az újabb botlása után

Slot sem lehetett boldog a Sunderland-meccs után. A múlt heti, PSV elleni Bajnokok Ligája-vereség után az angol sajtóban indult el a pletyka, hogy a következő két meccsen hat pontot kell szereznie a csapatnak, hogy a holland állása biztos legyen. Nos, négy pontot sikerült szerezni. 

Szerdán a holland edző meccsterve megint nem ült, ráadásul a Liverpool magára is húzta a nagyon bátor Sunderlandet. Slot továbbra sem tudja, hogy mi a legerősebb kezdőcsapata, Mohamed Szalah ezúttal a kispadról beállt, de lényegében új lendületet nem hozott a csapat játékába.

A támadógépezet döcögött is, a Liverpool 23 lövésből mindössze négyszer találta el a kaput, a második félidőben csak egyszer...  

Többre számítottam, ezt nem tagadom. Kicsit hasonlított a hétvégéhez, egy olyan mérkőzés volt, ahol nem kaptunk sok helyzetet, de nem is alakítottunk ki sokat

 – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Arne Slot. – Természetesen nagyon pechesek voltunk a kapott góllal, de tetszett a reakciónk utána. Mindent megpróbáltunk, hogy megszerezzük a győztes gólt. Ez ismét egy olyan mérkőzés volt, ahol az ellenfél kegyetlenül kihasználta a lehetőségét. 

Utalt a holland arra, hogy az első félidőben több helyzetet is kihagyott a Liverpool, majd a csapatkapitány Virgil van Dijkon megpattanó lövéssel szerezte meg a vezetést a Sunderland. Pozitívumot is talált a meccsben Slot. 

– Az ellenfél megmutatta, hogy veszélyesek pontrúgásokból. A jó hír az, hogy végre ebből nem kaptunk gólt. 

Slotba a Sunderland edzője és a szurkolói is belerúgtak

Mindeközben a túloldalt, a Sunderlandnél érthető a boldogság. A vendégek egyébként a győzelemtől sem voltak messze: Wilson Isidor a 94. percben kapusa kirúgása után egyedül vezette a labdát Alissonra, de végül addig tolta a labdát, amíg a hatalmas sprintet levágó Federico Chiesa visszaért, és a gólvonalról mentett.

– Nem kezdtünk rosszul, de az elején valószínűleg mi sem hittük el, hogy gólt tudunk szerezni, aztán a második félidőben ez összejött – kezdte Regis Le Bries, az újonc vezetőedzője, majd Slotnak is odaszúrt.

Bevallom, meglepődtünk rajta, hogy ennyi időnk és helyünk volt az építkezés során.

Ezzel Le Bries a holland edző taktikáját kritizálta, miután az első félidőben, illetve a szünet után is könnyedén ki tudták hozni a labdát. S ha ez nem lenne elég, akkor a vendégszurkolóktól Slot megint megkapta, hogy holnap ki lesz rúgva. A bajnokságban jelenleg nyolcadik Liverpoolra hétvégén sem vár könnyű feladat, ugyanis a másik újonc, a Leeds United otthonába látogat. Daniel Farke együttese szerdán éppen a Chelsea-t győzte le simán, 3-1-re.

A mérkőzés összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.