Slot megint megkapta, hogy kirúgják, még az ellenfél edzője is kritizálta

Szerdán tovább folytatódott a Liverpool szenvedése a mostani idényben. A hétvégi 2-0-s győzelem után szerdán az újonc Sunderland már nagy falatnak bizonyult Arne Slot együttesének, a címvédő úgy játszott hazai pályán 1-1-es döntetlen , hogy a második félidőben Szoboszlai Dominikéknak kellett az eredmény után futniuk. Végül Florian Wirtz lövése – ami végül öngól lett – mentett egy pontot, de ahogy a német is elmondta a Liverpool–Sunderland Premier League-mérkőzés után, ezzel az eredménnyel a csapat nem lehet elégedett.

A Liverpool–Sunderland mérkőzés a második félidőben két gólt hozott, a Liverpool megint nem nyert Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Sunderland: Arne Slot szavai az újabb botlása után

Slot sem lehetett boldog a Sunderland-meccs után. A múlt heti, PSV elleni Bajnokok Ligája-vereség után az angol sajtóban indult el a pletyka, hogy a következő két meccsen hat pontot kell szereznie a csapatnak, hogy a holland állása biztos legyen. Nos, négy pontot sikerült szerezni.

Szerdán a holland edző meccsterve megint nem ült, ráadásul a Liverpool magára is húzta a nagyon bátor Sunderlandet. Slot továbbra sem tudja, hogy mi a legerősebb kezdőcsapata, Mohamed Szalah ezúttal a kispadról beállt, de lényegében új lendületet nem hozott a csapat játékába.

A támadógépezet döcögött is, a Liverpool 23 lövésből mindössze négyszer találta el a kaput, a második félidőben csak egyszer...

Többre számítottam, ezt nem tagadom. Kicsit hasonlított a hétvégéhez, egy olyan mérkőzés volt, ahol nem kaptunk sok helyzetet, de nem is alakítottunk ki sokat

– kezdte a mérkőzés utáni értékelését Arne Slot. – Természetesen nagyon pechesek voltunk a kapott góllal, de tetszett a reakciónk utána. Mindent megpróbáltunk, hogy megszerezzük a győztes gólt. Ez ismét egy olyan mérkőzés volt, ahol az ellenfél kegyetlenül kihasználta a lehetőségét.

Utalt a holland arra, hogy az első félidőben több helyzetet is kihagyott a Liverpool, majd a csapatkapitány Virgil van Dijkon megpattanó lövéssel szerezte meg a vezetést a Sunderland. Pozitívumot is talált a meccsben Slot.

– Az ellenfél megmutatta, hogy veszélyesek pontrúgásokból. A jó hír az, hogy végre ebből nem kaptunk gólt.