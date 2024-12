Montenegró legyőzésével tette meg az első lépést Bécs felé a magyar válogatott + Galéria

Kellemetlen ellenfél, a szintén hibátlan méreggel továbbjutott Montenegró várt a csoportkört Törökország, Svédország és Észak-Macedónia legyőzésével abszolváló magyar női kézilabda-válogatottra a középdöntő csütörtök esti nyitányán. Azok után, hogy előzőleg a 33-25-ös északi sikerrel zárult svéd–lengyel találkozót nagyjából 800-an, az azt követő, 30-25-ös francia győzelemmel végződött Franciaország–Románia összecsapást pedig mintegy 1500-an követték a debreceni Főnix Arénában, az esti magyar–montenegrói párharcra határozottan megtelt élettel a csoportkörös meccsekről már ismert csarnok, más kérdés, hogy teljes telt ház ezúttal sem volt, 2067-en szurkoltak a helyszínen. A hangulatra ezzel együtt sem lehetett panasz.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és a magyar válogatott csütörtökön kezdte meg szereplését az Eb második szakaszában (Fotó: Mirkó István)

Előnyben Montenegró

A meccs első próbálkozása Klujber Katrin előtt adódott, a montenegrói kapus azonban védeni tudott, az ellentámadásból pedig Montenegró megszerezte a vezetést. Nem késett sokáig a válasz, Klujber a 3. perc elején betalált, és egyenlített. Ezt követően az ellenfél két gyors találattal ellépett (1-3), majd remek kapusteljesítményének köszönhetően nemhogy tartani, de növelni is tudta vezetését: a 7. percben már 6-2-es montenegrói előnyről tanúskodott az eredményközlő. Magyarország szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir nem tehetett mást, időt kért.

A szakember szavaira jól reagáltak a játékosok, Győri-Lukács Viktória legalábbis rögtön az első támadásból gólt szerzett. Így tett Szöllősi-Schatzl Nadine is, ám ezt a gólt videóbírózás után visszavonták. Centik, milliméterek dönthettek.

Ennek ellenére is közelebb tudott zárkózni a társházigazda magyar csapat Böde-Bíró Blanka ugyanis fontos védésekkel jelentkezett, Kuczora Csenge pedig először, majd másodszor is feliratkozott a gólszerzők közé. Tizenegy percnyi játék után 7-5-re vezetett a montenegrói együttes.

Fordítás az utolsó 10 percben

A folytatásban volt három is a különbség, a 21. minutumban viszont felzárkózott egy gólra a magyar válogatott. Innen sikerült egalizálni, majd Vámos Petra találatával a 24. percben újra vezetni is. Nem volt megállás: Simon Petra gólja után Böde-Bíró hárított, aztán Győri-Lukács is bevette a kaput, ezzel percek alatt jelentősen javított helyzetén a nemzeti csapat. Egy perccel az első játékrész vége előtt 15-11-re, a szünetben pedig 16-11-re állt a magyar csapat, amely nem sokkal korábban még többgólos hátrányban volt.

Klujber góljai is kellettek a magyar fordításhoz (Fotó: Mirkó István)

Kézben tartották a mérkőzést

A térfélcsere után tartotta magát a különbség, tíz perc elteltével 19-14-re vezetett a Golovin Vlagyimir által felkészített gárda. A kapusteljesítmény továbbra is dicséretes volt, Szemerey Zsófi több védést is bemutatott, így közel 50 százalékos hatékonysággal tette a dolgát, ennek jutalmául a közönség többször is kórusban éltette őt. Nemigen forgott veszélyben a magyar győzelem, tízzel a lefújás előtt 23-18-ra állt a párharc. A piros mezes magyar csapat végül 26-20-ra győzött, ezzel megtette az első lépést a Bécs felé vezető úton – a két középdöntős csoport első két-két helyezettje az osztrák fővárosban vívhat majd elődöntőt az Eb-n, míg a csoportharmadikok az 5. helyért játszhatnak egymással. A montenegróiak elleni meccs legjobbja egyébként Szemerey Zsófi lett, a legjobb góllövő pedig a hatgólos Klujber.