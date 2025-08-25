Egy apró vezetési hiba komoly balesethez vezetett az M7-es autópályán + videó

Az MKIF videóján látható esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet. Az M7-es autópálya Érd melletti részén, a főváros felé zavartalanul közlekednek az autók. A belső sávban érkezik egy fekete jármű, mely szépen lassan lehajt a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor a sofőr érzékeli, hogy a bal kerekek lehajtottak az aszfaltról, hirtelen elrántja a kormányt jobbra.

A poros talajon az autó hátulja kitör, a sofőr próbálja megfogni, visszahozni, de sajnos így is megtalálja a belső szalagkorlátot, majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen egyenesen a külső szalagkorlátnak ütközik és ott megáll. A külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.