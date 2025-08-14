Szombaton kezdődik a Bozótfesztivál, mutatjuk a részleteket

Minifesztivált szervez szombatra a Pesti Srácok Kosdon, a Bozótvölgy Kulcsosházba – hívta fel a figyelmet a hírportál. Az esemény 16 órakor kezdődik Horhi József alpolgármester köszöntőjével, majd a Bozótvölgy Egyesület alapítója, Huth Gergely röviden bemutatja a falu és a Naszály-hegy értékeit.

Ezután koncertet ad Ambrózy Áron, a lap újságírójának a Pengetett M'Lord? című rockzenei formációja, DopeMan, a Memo Pauza, The Pexperience, majd éjszaka a Pesti TV-ről is ismert DJ Spigiboy fogja szórakoztatni a résztvevőket. Mint írták, a belépés és a sátorverés ingyenes, ám mivel önerős buliról van szó, a szervezők alapítványa adományt örömmel fogad.