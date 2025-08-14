KosdDunakanyarfesztivál

Szombaton kezdődik a Bozótfesztivál, mutatjuk a részleteket

A helyszín a csodálatos Dunakanyarban található.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 21:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minifesztivált szervez szombatra a Pesti Srácok Kosdon, a Bozótvölgy Kulcsosházba – hívta fel a figyelmet a hírportál. Az esemény 16 órakor kezdődik Horhi József alpolgármester köszöntőjével, majd a Bozótvölgy Egyesület alapítója, Huth Gergely röviden bemutatja a falu és a Naszály-hegy értékeit.

Ezután koncertet ad Ambrózy Áron, a lap újságírójának a Pengetett M'Lord? című rockzenei formációja, DopeMan, a Memo Pauza, The Pexperience, majd éjszaka a Pesti TV-ről is ismert DJ Spigiboy fogja szórakoztatni a résztvevőket. Mint írták, a belépés és a sátorverés ingyenes, ám mivel önerős buliról van szó, a szervezők alapítványa adományt örömmel fogad. 

A Bozót Fesztivál plakátja (Forrás: Pesti Srácok)

 

Borítókép: A Bozót Fesztivál színhelye, a Bozótvölgy Kulcsosház (Forrás: Pesti Srácok)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu