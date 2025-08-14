halálgépkocsiembercsempészközlekedési baleset

Vádat emelhetnek a két ember halálát okozó embercsempész ellen + videó

Heten még szökésben vannak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 21:55
Lezárta a nyomozást és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte a rendőrség az ügyészségnek egy halálos balesetet okozó embercsempész ügyében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A baleset még tavaly április 18-án 22 óra körül történt, Budapest XVIII. kerületében, a 4-es főút Liszt Ferenc repülőtérre vezető szakaszán, a Billentyű utcánál.

Ártatlanok vesztették életüket a balesetben. Fotó: rendőrség

Egy város felé haladó bolgár autó ütközött egy szemből, majd egy harmadik, szintén szemből érkező, magyar rendszámú autóval.

 A balesetben a vétlen középkorú férfi és nő utasa a helyszínen életét vesztette. 

A külföldi rendszámú jármű vezetője és utasai elmenekültek, a harmadik autóban ketten könnyebben megsérültek.

 A Budapesti Rendőr-főkapitányság a baleset okozója és az utasai után hajtóvadászatot indított.

A nyomozáskor derült ki, hogy a balesetben érintett autót embercsempészetre használták.

 Az utasok közül hét nepáli állampolgárt továbbra is köröznek. A sofőr, egy 22 éves moldovai állampolgárságú férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, és Romániában elfogták. Miután a nyomozásnak vége, rövidesen vádat emelhetnek ellene.

 

