800 lóerős Corsa-tanulmánnyal sokkol az Opel

Az új Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo több egyszerű, a jövő GSE modelljeit felvillantó tanulmánynál, hiszen egyúttal azt is hirdeti, hogy az Opel nem száll ki a kisautó-kategóriából, és már dolgozik a jelenlegi Corsa-generáció utódán. Az új tanulmányt – amely 800 lóerős összteljesítményével, 800 Nm forgatónyomatékával büszkén viselheti az Opel sportos almárkájának, a GSE-nek a logóit – bárki vezetheti már ősztől a Gran Turismo 7 videójátékban.

A klasszikus Opel Sport színekben pompázik a Corsa tanulmány, a sárga elengedhetetlen volt

Fotó: Opel

Az összkerékhajtású tanulmányt két villanymotor hajtja, egy az első, egy pedig a hátsó tengelyen, egyenkénti teljesítményük 476 lóerő, a kombinált rendszerteljesítmény pedig eléri a 800 lóerőt. A villanymotorok fix áttételen keresztül hajtják a kerekeket,

az állórajtos gyorsulás (0–100 km/h) ideje mindössze 2.0 másodperc, a végsebesség 320 km/h.

Nagy, 82 kWh kapacitású akkumulátora ellenére a szénszál-karosszériás Corsa GSE Vision Gran Turismo mindössze 1170 kilót nyom.

Boost üzemmódban a 800-on felül további 80 lóerő szabadítható fel a motorokból, legfeljebb négy másodpercig

Fotó: Opel

A brutális menetteljesítményekhez látványos megjelenés társul, a tanulmányautó alacsonyabb és jelentősen szélesebb is a sorozatgyártású Corsáknál.

Az orr-részen már az új, keskenyebb Vizor maszk látható,

a megvilágított Opel Villám az Opel Iránytű közepén ül. Ez a teljes formaterv fontos, központi eleme, amelyet háromdimenziós üvegblokkokban végződő, megvilágított vízszintes élek fognak közre. A hátsó rész formavilága is hasonló, a jellegzetes vonalú féklámpa szintén világító élekből áll össze, a csomagtérajtó közepén, központi elemként pedig ott az OPEL felirat. A széles hátsó lámpák összeolvadnak a hátsó szélvédővel.

Rengeteg leszorítóerőt termel az aktív diffúzor

Fotó: Opel

A Corsa GSE Vision Gran Turismo tapadását és stabilitását számos okos aerodinamikai megoldás fokozza: légfüggöny az első és a hátsó sárvédők előtt, és nagy, fekete, a levegőt terelő sárvédő-szélesítések. A keréktárcsák kialakítása csökkenti a káros turbulenciát a kerékjáratokban, az aktív diffúzor és légterelő pedig a pillanatnyi igényekhez igazodva képes növelni vagy éppen csökkenteni a leszorítóerőt.

Mint egy versenyautóban, olyan spártai a belső tér

Fotó: Opel

Elöl és hátul egyaránt keskeny élfények formájában a sárvédőkbe építették az irányjelzőket, és

történelmi sportmodellek – például az Opel Manta 400 – által ihletett, háromszög elemeket integráltak különböző alkatrészekbe,

a kerekekbe, a tetőspoilerbe és a bukókeretbe is. A lengéscsillapítókat a Bilstein szállította.