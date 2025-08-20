autós hírOpelMüncheni AutószalonOpel Corsa

800 lóerős Corsa-tanulmánnyal sokkol az Opel

A brutális erejű kisautót a Müncheni Autószalonon láthatja először a nagyközönség, ugyanakkor már ősszel megjelenik a Gran Turismo 7 videójátékban is.

2025. 08. 20. 13:38
A 21 colos első felnikre és a 22 colos hátsókra Goodyear abroncsokat szereltek Forrás: Opel
Az új Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo több egyszerű, a jövő GSE modelljeit felvillantó tanulmánynál, hiszen egyúttal azt is hirdeti, hogy az Opel nem száll ki a kisautó-kategóriából, és már dolgozik a jelenlegi Corsa-generáció utódán. Az új tanulmányt – amely 800 lóerős összteljesítményével, 800 Nm forgatónyomatékával büszkén viselheti az Opel sportos almárkájának, a GSE-nek a logóit – bárki vezetheti már ősztől a Gran Turismo 7 videójátékban.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
A klasszikus Opel Sport színekben pompázik a Corsa tanulmány, a sárga elengedhetetlen volt
Fotó: Opel

Az összkerékhajtású tanulmányt két villanymotor hajtja, egy az első, egy pedig a hátsó tengelyen, egyenkénti teljesítményük 476 lóerő, a kombinált rendszerteljesítmény pedig eléri a 800 lóerőt. A villanymotorok fix  áttételen keresztül hajtják a kerekeket, 

az állórajtos gyorsulás (0–100 km/h) ideje mindössze 2.0 másodperc, a végsebesség 320 km/h.

Nagy, 82 kWh kapacitású akkumulátora ellenére a szénszál-karosszériás Corsa GSE Vision Gran Turismo mindössze 1170 kilót nyom.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Boost üzemmódban a 800-on felül további 80 lóerő szabadítható fel a motorokból, legfeljebb négy másodpercig
Fotó: Opel

A brutális menetteljesítményekhez látványos megjelenés társul, a tanulmányautó alacsonyabb és jelentősen szélesebb is a sorozatgyártású Corsáknál. 

Az orr-részen már az új, keskenyebb Vizor maszk látható,

a megvilágított Opel Villám az Opel Iránytű közepén ül. Ez a teljes formaterv fontos, központi eleme, amelyet háromdimenziós üvegblokkokban végződő, megvilágított vízszintes élek fognak közre. A hátsó rész formavilága is hasonló, a jellegzetes vonalú féklámpa szintén világító élekből áll össze, a csomagtérajtó közepén, központi elemként pedig ott az OPEL felirat. A széles hátsó lámpák összeolvadnak a hátsó szélvédővel.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Rengeteg leszorítóerőt termel az aktív diffúzor 
Fotó: Opel

A Corsa GSE Vision Gran Turismo tapadását és stabilitását számos okos aerodinamikai megoldás fokozza: légfüggöny az első és a hátsó sárvédők előtt, és nagy, fekete, a levegőt terelő sárvédő-szélesítések. A keréktárcsák kialakítása csökkenti a káros turbulenciát a kerékjáratokban, az aktív diffúzor és légterelő pedig a pillanatnyi igényekhez igazodva képes növelni vagy éppen csökkenteni a leszorítóerőt.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Mint egy versenyautóban, olyan spártai a belső tér
Fotó: Opel

Elöl és hátul egyaránt keskeny élfények formájában a sárvédőkbe építették az irányjelzőket, és 

történelmi sportmodellek – például az Opel Manta 400 – által ihletett, háromszög elemeket integráltak különböző alkatrészekbe,

 a kerekekbe, a tetőspoilerbe és a bukókeretbe is. A lengéscsillapítókat a Bilstein szállította.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Az extrém megjelenésű és oldaltartású kagylóülések két részből állnak
Fotó: Opel

A sallangmentes beltérben a kormány nem zavarja a vezetőt a legfontosabb információk leolvasásában, hiszen azok a head-up kijelzőn jelennek meg – nincs is szükség más képernyőre. A könnyűszerkezetes, fekete és sárga színű vezetői sportülés hatpontos biztonsági övvel fogja a sofőrt, és a bukókerettel együtt tökéletes biztonságot garantál. Fedélzeti érzékelők sora figyelmezteti a vezetőt a közeli járművekre, ha a holttérben autó érkezik, azt a műszerfal és az ajtók világító kárpitjainak felvillanása is jelzi.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
1/15 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

 


 

