A túlságosan sűrű fillér

A napokban jelent meg a hír, hogy a főként lányoknak, különösen kislányoknak szánt ruházati és szépségipari kiegészítőket áruló Claire’s Amerikában csődvédelembe menekült, majd nem sokkal később a brit üzletlánc is erre a sorsra jutott. A hír azért érdekes, mert a boltlánc itthon is elérhető, sőt az általa képviselt üzleti modellben szinte az elsők között jelent meg az országban, bár túl nagy hálózatot nem hozott létre, alig több mint egy tucat boltot működtet itthon, főként a fővárosban. A hálózattól amúgy nem áll távol a csődvédelem, 2018-ban már volt rá példa, akkor sikerült rendbe tenni, most azzal magyarázzák a fizetésképtelenséget, hogy nagyon megerősödött a kínai hasonló üzleti modellel működő online piacok (platformok) szerepe a fogyasztók körében. Valóban, a Temu és a Shein tarolnak Európában és az Egyesült Államokban is. Kérdés azonban ez a lendület a jövőben is kitart-e. Vannak objektív okok, amelyek a hagyományos üzletek visszaerősödésére utalnak.



Online, vagy hagyományos bolt



Az olyan boltláncoknak, mint a Claire’s, egyszerűen értelmezhető az üzleti modelljük: olcsón vagy jó ár-érték arányban élményt kínálnak a vevőknek egy-egy pandás telefontokkal, disney-s hajcsattal vagy színes műhajtinccsel. Pont olyan kis mütyüröket kínálnak, amelyek jellemzően egy-egy alkalomra vagy hangulatra szólnak. Ezt az üzleti modellt ültették át a kínaiak az online értékesítésére. Olcsón kínálnak érdekes, egyszer vagy egyszer sem használható termékeket, a lényeg, hogy legyen a vásárlónak. Mindez akkor működik, ha a házhoz szállítási költségeket viszonylag alacsonyan lehet tartani. A briteknél azonban több webshop is bevezette az áruvisszaküldési díjat, ami sok esetben megegyezik az áru értékével. (A legnagyobb rendelésmennyiség általában pénteken és a hétvégén jelenik meg, amit hétfőn kijózanodva sokan visszaküldenek.) Továbbá a magas logisztikai költségek miatt egyre drágábbá vált a házhoz (nem csomagautomatához) szállítás.

Az ebben az üzleti modellben értékesített termékeknek a lényege, hogy vagy a boltig kell elsétálni és ott azonnal megszerezhető, vagy a laptopot kinyitva, a terméket megrendelve a csomagküldő egy napon belül a kanapéig szállítja a holmit.

Ha fel kell állni a kanapéból és el kell menni a csomagautomatáig (ráadásul az oda szállítás sem olcsó), elgondolkodtató, hogy nem érdemes-e egyből a boltba menni. Tény azonban, hogy a Temu és a Shein üzleti modellje kifogott a Claire’sen. Gyanús azonban, hogy nem feltétlenül azért, mert az egyik olcsóbb, mint a másik. Sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy a kínaiak beszállítói háttere gazdaságosabb, mint az amerikaiaké. Nem mellesleg valószínűleg azok is távol-keletiek voltak, csak épp a vámok növekedése miatt jelentősen megnőtt a beszállítói költségszerkezet.

