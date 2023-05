Caeleb Dressel nem ijesztett rá Milák Kristófra a nagy visszatérésével

Dressel 100 pillangón ezüstérmet szerzett Atlantában, az ideje 52,41 volt, Milák a kaposvári ob-n 50,80-nal nyert. A számok nem hazudnak, Dressel egyelőre messze van a régi formájától, az idő pedig vészesen fogy a vb-ig, hiszen bő két hónap múlva rajtol az év fő versenye Japánban.

100 pillangón még mindig Dressel tartja a világcsúcsot (49,45), ráadásul olimpiai és kétszeres világbajnoka a számnak. Nagy hiba lenne alábecsülni, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ha ott is lesz a vb-n, nem fogja tudni megismételni a legutóbbi csúcsteljesítményét, amelyet a tokiói játékokon mutatott be összesen öt, köztük három egyéni arannyal. Így vélekednek erről a nemzetközi úszószakportál, a SwimSwam olvasói is, akiknek az 53,1 százaléka szerint Dressel nem szerez aranyat egyéni számban a vb-n.

