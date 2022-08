A román sztárúszó figyelmeztette Milákot, aki válaszolt neki

Bár a mai napig nem tudni pontosan, hogy mi történt Dressellel a budapesti világbajnokságon, miért lépett vissza teljesen váratlanul az amerikai klasszis a Duna Arénában zajló verseny kellős közepén, miután szerzett két aranyérmet, de sokan tudni vélik, hogy pszichés nehézségekkel küzdött, aminek okozója két fiatal riválisa, Milák Kristóf és David Popovici szédületes formája volt pillangón, illetve gyorson.

A várva várt Milák–Dressel-csata tehát Budapesten elmaradt, de most, hogy a magyar pillangókirály új vadászterületet jelölt ki magának a római Európa-bajnokságon, nevezetesen a gyorsúszást, máris kibontakozóban van egy hasonló kaliberű rivalizálás. Popovici júniusban a Duna Arénában robbant be a felnőttmezőnyben, 17 évesen világbajnok lett 100 és 200 gyorson is, amelyekben Rómában immáron Milák is az ellenfele.

Milák Kristóf várja az ellenfeleit. Fotó: Czeglédi Zsolt

Az Eb-nek otthont adó Foro Italico szabadtéri versenymedencéje mögött található vegyes zónában kérdeztük Popovicit arról, mit szól hozzá, hogy Milák az ő felségterületére érkezett.

– Kristóf nagyszerű ellenfél, és jó látni őt a gyorsúszómezőnyben – érkezett a megszokott diplomatikus válasz. Azért csak megkérdeztük a román zsenitől, hogy van-e félnivalója a mi zseninktől.

– Azt gondolom, hogy nekem félnem kellene tőle pillangón, neki meg félnie kellene tőlem százon (mármint gyorson – a szerk.). Talán később én is megméretem magam pillangóúszásban. Így látni fogjuk, mire vagyunk képesek egymás ellen két különböző területen – reagált Popovici.

Mondandója első felét nyomatékosította a 100 gyors péntek esti elődöntőjében, amelyben Milák ugyan új egyéni csúcsot úszott (47,76 másodperc), és a második legjobb idővel jutott be a szombati fináléba, de román ellenfele meg Európa-rekordot felállítva (46,98) demonstrálta – egyelőre – megnyugtató fölényét.

Ami viszont Popovici válaszának a második felét illeti, azaz hogy a jövőben ő is indulna pillangóban Milák ellen, egyfajta figyelmeztetésnek is beillő felhívás a keringőre. Így hát Milákot is megkérdeztük, hogy ő mit szólna ehhez.