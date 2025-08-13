Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

kutyaállatkínzás bűntettHoperendőréletveszélyes

Illegális lakásfoglalóhoz vonultak a kőbányai rendőrök, de valami mást is találtak + fotók

Nem sok híja volt, hogy későn érkezzen a segítség.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 14:18
Fotó: Vaszko Viktor
Állatkínzás miatt indított nyomozást a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysága: a hatóság közlése szerint egy csendes kis utcába kellett menniük a kőbányai rendőröknek néhány nappal ezelőtt, amikor a lakásban nem csak az illegális lakásfoglalót, hanem egy elhanyagolt, kiszáradt kistestű kutyát is találtak. A kutyát azonnal a kapitányságra szállították, majd az Állatmentő Liga  segítségét kérték. Az orvosnál derült ki, a vég óráiban volt már.

Borzalmas állapotban találtak rá a rendőrök egy kistestű kutyára (Forrás: Állatmentő Liga)

Az állatorvosi szakvélemény szerint az állat kültakarója gondozatlan, piszkos, kellemetlen szagú volt, míg szőre bélsárral, vizelettel szennyezett. Az apró kutya karmai túlnőttek, és össze volt tapadva a szőrrel, büdösek voltak.

(Forrás: Állatmentő Liga)

„Az állat a szemét sem tudta kinyitni, mert a szemhéjak és a szőr a gennyes váladéktól összetapadtak. (…) Az állat szája súlyosan gyulladt, megmaradt fogainak többsége mozog, fogköves, az evés is fájdalmas lehet számára, a kiszáradás jeleit mutatja” – áll a szakvéleményben. Az állatorvos szerint a kutya életveszélyes állapotban volt a vizsgálat ideje alatt és egészen biztos, hogy ha a rendőrök nem találnak rá, rövidesen elpusztult volna.

Hope, avagy Remény kapott egy második lehetőséget az élettől (Forrás: Állatmentő Liga)

Az állatmentők már el is nevezték, a kutya ezentúl a Hope, azaz Remény nevet viseli. 

Ő most nemcsak a nevében, hanem az életében is új reményt és esélyt kapott.

– írták a rendőrök.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/ BRFK)

