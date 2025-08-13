Újbudahajléktalanrendőr

Összeszedte magát a kerület: hajléktalantelepet számoltak fel a Duna-parton

Lapunk néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy elszabadultak a hajléktalanok a XI. kerületben. Most Újbuda közterület-felügyelete egy hatalmas hajléktalantelep felszámolásába kezdett a Duna-parton.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 11:36
Borítókép: önkormányzati rendész a Duna-parti hajléktalan telepen (Forrás: Facebook)
Nemrég megírtuk, hogy eldurvult a hajléktalanhelyzet Újbudán. Most közös akcióban lépett fel az Újbuda Közterület-felügyelet, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a kerületi rendőrség, az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat: a Galvani út végén, a Duna-parti ártéren hatalmas hajléktalantelepet tártak fel, ahol igazoltatták a jelenlévőket, figyelmeztettek a köztisztasági szabályokra, és szükség esetén segítséget nyújtottak.

Igazoltatás (Forrás: Facebook)

Az akcióban csaknem tucatnyi, különböző egyenruhát viselő járőr vett részt, akik kedden több, fedél nélküliek által használt helyszínt is felkerestek Újbudán. A közös ellenőrzés célja a közbiztonság és a köztisztaság javítása volt. A társszervek együttműködése nem új keletű, heti rendszerességgel tartanak közös bejárásokat a szabálysértések megelőzése érdekében.

A keddi körúton új területként vizsgálták meg a Galvani út végén található Duna-parti árteret, ahol a járőrök hatalmas hajléktalantelepet találtak. A jelenlévőket a rendőrök igazoltatták, figyelmeztették a köztisztasági szabályokra, és ha kellett, segítséget nyújtottak.

A bejárás során felkeresték a Vásárcsarnok előtti területet is, ahol rendszeresen szemetelő, közterületen alkoholt fogyasztó hajléktalanok tartózkodnak. A Fehérvári úti zöld szigeteknél többeket igazoltattak, négy esetben közigazgatási eljárást indítottak, másokat figyelmeztettek.

Volt, akinek orvosi ellátásra volt szüksége, ebben a szeretetszolgálat munkatársa segített. A közterület-felügyelet a Facebookon azt írta: a sikeres fellépés a szervezetek hatékony együttműködésének köszönhető.

Amint arról már korábban is hírt adtunk, megdöbbentő posztokban számolt be a Tizenegy Állatvédő Egyesület a XI. kerület közterületein található állapotokról. A jobb napokat is látott kerület több részén is szeméthegyek bukkantak fel az elmúlt időszakban. Lapunk egyik munkatársa megerősítette, hogy az állatvédők információi helyesek, a közterület-felügyelettől 200 méterre hajléktalanok vertek tanyát, az önkormányzat pedig láthatóan tehetetlen az ügyben. 

Szintén ez az egyesület hívta fel nemrégiben a figyelmet arra, hogy a kerület Tóváros nevet viselő negyedében hajléktalanok vertek tanyát, akik szemétből épített viskókban élnek, illetve rendszeresen égetnek hulladékot. 

Íme a kiserdő a Sport11 mellett öt lépésre, ami papíron, ugye, magánterület, a valóságban pedig elhanyagolt illegális szemétlerakó/szemétégető és hajléktalantanya. Mivel elkerítve, ugye, nincs, apokaliptikus állapotok uralkodnak a fák mögött, innen került elő az elmúlt évben több illegálisan tartott kutya is

– írta az egyesület. Szintén az állatvédők egy másik bejegyzésben kiterjedt illegális szemétlerakó felfedezéséről posztoltak. 

Minden talpalatnyi zöldet illegális szemétlerakatnak használnak, van itt építési hulladék, televízió, veszélyes hulladék, egy gondosan becsomagolt valami (hacsak nem a természet része…), rendszám nélküli utánfutó, és még sorolhatnám, de ide nem felsorolás kell, hanem sürgős hatósági intézkedés

– emelte ki a szervezet. 

A szemétlerakókkal, illetve a hajléktalantanyákkal kapcsolatban lapunk kérdéseket küldött a közterület-felügyeletnek, illetve az önkormányzatnak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen intézkedéseket terveznek a szemétlerakók és a hajléktalantanyák felszámolása érdekében. 

Az önkormányzat válaszában bizonygatta, mindent megtesz a probléma megoldása érdekében: megerősítették a rendőri és közterületi jelenlétet, valamint a szociális segítségnyújtást is. A közterület-felügyelettől válasz még nem érkezett. Amint reagálnak, frissítjük cikkünket. 

