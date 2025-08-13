Összeszedte magát a kerület: hajléktalantelepet számoltak fel a Duna-parton

Nemrég megírtuk, hogy eldurvult a hajléktalanhelyzet Újbudán. Most közös akcióban lépett fel az Újbuda Közterület-felügyelet, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a kerületi rendőrség, az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat: a Galvani út végén, a Duna-parti ártéren hatalmas hajléktalantelepet tártak fel, ahol igazoltatták a jelenlévőket, figyelmeztettek a köztisztasági szabályokra, és szükség esetén segítséget nyújtottak.

Igazoltatás (Forrás: Facebook)

Az akcióban csaknem tucatnyi, különböző egyenruhát viselő járőr vett részt, akik kedden több, fedél nélküliek által használt helyszínt is felkerestek Újbudán. A közös ellenőrzés célja a közbiztonság és a köztisztaság javítása volt. A társszervek együttműködése nem új keletű, heti rendszerességgel tartanak közös bejárásokat a szabálysértések megelőzése érdekében.

A keddi körúton új területként vizsgálták meg a Galvani út végén található Duna-parti árteret, ahol a járőrök hatalmas hajléktalantelepet találtak. A jelenlévőket a rendőrök igazoltatták, figyelmeztették a köztisztasági szabályokra, és ha kellett, segítséget nyújtottak.

A bejárás során felkeresték a Vásárcsarnok előtti területet is, ahol rendszeresen szemetelő, közterületen alkoholt fogyasztó hajléktalanok tartózkodnak. A Fehérvári úti zöld szigeteknél többeket igazoltattak, négy esetben közigazgatási eljárást indítottak, másokat figyelmeztettek.

Volt, akinek orvosi ellátásra volt szüksége, ebben a szeretetszolgálat munkatársa segített. A közterület-felügyelet a Facebookon azt írta: a sikeres fellépés a szervezetek hatékony együttműködésének köszönhető.

Amint arról már korábban is hírt adtunk, megdöbbentő posztokban számolt be a Tizenegy Állatvédő Egyesület a XI. kerület közterületein található állapotokról. A jobb napokat is látott kerület több részén is szeméthegyek bukkantak fel az elmúlt időszakban. Lapunk egyik munkatársa megerősítette, hogy az állatvédők információi helyesek, a közterület-felügyelettől 200 méterre hajléktalanok vertek tanyát, az önkormányzat pedig láthatóan tehetetlen az ügyben.