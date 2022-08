Molnár Dóra 16 évesen az európai elitben – Eb-bronzérmes Rómában

Ön mit csinált tizenhat évesen? – tehetnék fel a kérdést, amire csak keveseknek lehetne az a válaszuk, hogy „két nap alatt kétszer lett Európa-bajnoki érmes”. Molnár Dóra éppen ezt mondogathatja most, merthogy csütörtökön a 4×200-as gyorsváltót az előfutamban segítve – többek közt Hosszú Katinka társaként – szerezte meg az első felnőtt Eb-érmét, aztán egyéniben a fő számában, 200 háton is a harmadik helyen csapott a célba.

– Nagyon örülök, hogy az Eb második napján már két érmet szereztem, és remélem, hogy tartogat még nekem hasonló sikereket a római verseny. Elmaradtam az egyéni legjobbamtól, de nem mindig arra megyünk rá, egy döntőben a helyezés számít igazán – nyilatkozta a vegyes zónában Molnár szerényen.

Ami neki örömöt jelentett, az a szám másik magyarjának, Szabó-Feltóthy Eszternek a bánatot. A rajt előtt az egymás melletti pályákon induló két magyar lány biztatta egymást, a döntő közben pedig többször helyet cseréltek a harmadik-negyedik helyeken, s végül Szabó-Feltóthy maradt le a dobogóról. És akkor gondoljunk csak bele, hogy a 200 hát kétszeres Eb-bronzérmese, Burián Katalin el sem utazott Rómába Covid-fertőzés miatt.

A nap másik magyar érdekeltségű döntőjében Szabó Szebasztián a nyolcadik helyen végzett 50 pillangón, amelyben a tavalyi Eb-n győzött, rövid pályán pedig világcsúcstartó. Az eredménye csalódást keltő, de előre megmondta, hogy nincs formában, így nem is volt várható, hogy brillírozik majd Rómában, amit meg is erősített a finálé után:

– Kilőttem a rajtnál, de nem vagyok formában, egyszerűen nincs meg az a sebesség, ami kell. A fej hiába akarja, ha a test most nem akar menni – fogalmazott Szabó.

Lehet, hogy Milák Kristóf úgymond csak elődöntőt úszott, de így is a reflektorfénybe került. Új vadászterületén, 100 gyorson egyéni csúccsal jelentkezett be a dobogóra, ugyanis a 47,76 másodperces ideje a második legjobb volt a teljes mezőnyben. Egyvalaki tudott csak jobbat, a románok 17 éves ásza, David Popovici, aki júniusban Budapesten világbajnok lett, most pedig már az elődöntőben új Európa-rekordot (46,98) repesztett.

– Örülök, mert rosszabbra számítottam. Úsztam a saját iramomat, saját technikámat – értékelt röviden a vegyes zónában Milák, akit nem aggaszt, hogy szombaton a 100 gyors döntője után nem sokkal vélhetően a 100 pillangó elődöntőjében is feladat vár rá. – A döntőben kell teljesíteni, így jól jön ki, hogy az van előbb. Tele vagyok energiával, még csak most van az Eb eleje.

Két magyar lesz ott a szombati döntőben Popovicsival szemben, ugyanis Németh Nándor is bejutott a 100 gyors fináléjába a hetedik idővel (48,22), de ennél jobb kell tőle, ha meg akarja csípni pályafutása első érmét felnőtt világversenyen egyéniben. Alighanem a saját – egyben országos – csúcsa (47,69) közelébe kellene kerülnie ehhez.

A férfiak 200 méteres hátúszásában is két magyar lép színre a szombati döntőben, miután Kós Hubert a negyedik (1:57,68), Kovács Benedek pedig az ötödik legjobb idővel (1:57,83) kvalifikálta magát a fináléba.

A magyar csapat eddig négy érmet számlál a Foro Italicóban zajló versenyen, Molnár mostani harmadik helyezése előtt a férfi 4×200 méteres gyorsváltó arany-, Verrasztó Dávid 400 méter vegyesen ezüst-, a női 4¤200 méteres gyorsváltó pedig bronzérmet szerzett.

Úszó-Európa-bajnokság, Róma, pénteki bajnokok és magyar helyezettek. Nők. 200 hát: … 3. Molnár Dóra 2:09,73, 4. Szabó-Feltóthy Eszter 2:10,23; 100 gyors: 1. Marrit Steenbergen (holland) 53,24; 800 gyors: 1. Simona Quadarella (olasz) 8:20,54. Férfiak. 50 pillangó: 1. Thomas Ceccon (olasz) 22,89, … 8. Szabó Szebasztián 23,62; 100 mell: 1. Nicolo Martinenghi (olasz) 58,26.

Bonnie Tyler negyedik helyet ért a szinkronúszóknak A magyar szinkronúszó csapat a negyedik helyen végzett a highlight program döntőjében az Eb-n. Az Apáthy Anna, Barta Niké, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Makai Cintia, Szórát Léna, Taksonyi Blanka összeállítású együttes 78,5667 pontot kapott a kűrjére, melyet az 1980-as évek egyik nagy slágerére, Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című dalára adott elő. A számot nagy fölénnyel az ukránok nyerték a házigazda olaszok és a franciák előtt.

Borítókép: Molnár Dóra a római Európa-bajnokságon a Foro Italico nyitott medencéjében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)