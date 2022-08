„Ő garantáltan nem megélhetési sportoló” – dicséret Róma hősének

„Még találkozunk! Paraszt!” Jó tíz évvel ezelőtt ettől a három szótól volt hangos a magyar sportsajtó, miután Verrasztó Dávid ezekkel fenyegetett meg egy újságírót. Nagy utat járt be azóta a lassan 34 éves úszó, akit Sós Csaba szövetségi kapitány immáron példaképnek nevez.

– Elképesztő az metamorfózis, amin Verrasztó Dávid keresztülment. A bemutogatós, beszólogatós gyerekből példaértékű versenyző lett, akire a fiatalok joggal nézhetnek föl – fogalmazott lapunk kérdésére Sós Csaba a római Foro Italico szabadtéri úszóarénájának vegyes zónájában. – Szívesen beül a fiatalok közé, és elbeszélget velük, ő garantáltan nem megélhetési versenyző – tette hozzá a kapitány. – Úgy elrendezte az életét, hogy ha holnap befejezné, ugyanúgy élhetne tovább, mégis csinálja tovább, mert egész egyszerűen szereti és élvezi az úszást. Lám, ezen az Eb-n a szokásos 400 vegyes mellett más számokat is vállal, bár azt előre elmondhatom, hogy ezekben a döntős szereplésre kevés esélyt látok, de jó látni, hogy ilyen motivált.

Verrasztó Dávid egyébként az Eb második legidősebb férfi versenyzője, és az olasz Fabio Scozzoli is mindössze 19 nappal jár előtte.

A szövetségi kapitány lapunknak értékelve a két 4×200-as gyorsváltóra is kitért: a férfiak új országos csúccsal Európa-bajnokok lettek, a nők pedig a harmadik helyen csaptak a célba.

Aranyérmes a 4×200 méteres magyar férfi gyorsváltó. Fotó: Czeglédi Zsolt

– Egy olyan kis országnak, mint a miénk, a váltókkal elért sikerek mindig különös értékűek. Nem szeretném részeire bontani az eredményeket, mert a váltó mindig oszthatatlan közös munka gyümölcse, de azt mégiscsak kiemelném: nemcsak beszéltünk róla, hogy helyzetbe kell hozni a fiatalokat, hanem meg is tettük. A nőknél megkockáztattuk, hogy az első felnőtt világversenyén szereplő Ábrahám Lilla lett a befejezőember, aki két másodpercet faragott a legjobbjából. Be lehet dobni a fiatalokat a mély vízbe, csak tudni kell, hogy ki érett meg rá.

A férfiak győzelmét pedig Milák Kristóf szédületes hajrával hozta tető alá, kérdésünkre rá külön is kitért a kapitány: – Kristóf volt kétszáz gyorson ifjúsági Európa-bajnok is, ám egész egyszerűen a programja nem tette lehetővé eddig, hogy a pillangó mellett többet vállaljon. Az olimpián nem engedtük kísérletezni, a budapesti vb előtt meg azért fogtuk vissza, mert volt két rövidebb kihagyása is, de most az Eb tökéletes alkalom arra, hogy próbára tegye magát. Lesz 15-16 rajtja Rómában, Michael Phelpsnek volt 17 egy világversenyen, most Kristóf is erre az útra tér. Az első lépést egész jól megtette.

Borítókép: Verrasztó Dávid a római úszó-Eb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)