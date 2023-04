Megtudtuk, milyen az, amikor ott a félelem Milák Kristóf szemében

Vannak úszók, akik bizonyos számokban gyakorlatilag legyőzhetetlenek. Milák Kristóf 200 pillangón kétségkívül ebbe a kategóriába tartozik, és nemcsak azért, mert ő a regnáló olimpiai, világ- és Európa-bajnok, hanem leginkább azért, mert a felkészülési időszak kellős közepén, nem kifejezetten erre a számra készülve, egy ob-n olyan időt úszott, ami az utána következő legjobb aktív versenyző élete legjobbja.

Mit mutatnak a számok?

Milák 1:50,34-gyel tartja a világrekordot, ő az egyetlen, aki valaha 1:51 alatt úszott, sőt rajta kívül csak egyvalaki tudott 1:52-nél jobbat, bizonyos Michael Phelps, aki már visszavonult. A világ tizenkét legjobb idején ők ketten osztoznak (ebből kilenc Miláké), s utánuk a még aktív japán Szeto Daja következik, akinek az egyéni csúcsa 1:52,53. Kaposváron Milák szinte ezzel megegyező időt úszott, 1:52,58-cal nyerte meg ötödször az országos bajnoki címet 200 pillangón.

Milák Kristóf nem fél senkitől. Fotó: Derencsényi István/MTI

Csak hogy fokozzuk: ez jobb, mint a szám korábbi világbajnoka, Cseh László vagy dél-afrikai olimpiai bajnoka, Chad le Clos egyéni csúcsa. Azt persze már tudjuk, hogy Milákot csakis önmagával érdemes összevetni, s ebből a szempontból fontos adalék, hogy szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt 1:53,88-cal lett ob-győztes. Tehát Milák most ennél 1,3 másodperccel gyorsabb volt, ami felettébb biztató a Fukuokában esedékes júliusi vb előtt.

Milák egyébként a döntőben féltávnál még csak második volt edzőtársa és jó barátja, Márton Richárd mögött, de aztán a második százon begyújtotta a rakétákat, s végül a világ idei legjobb idejével nyert.

– Gondoltam, hogy Ricsi kicsit el lesz szállva, bele fog állni a versenybe, de a második százat nem bírja végig – nyilatkozta Milák, aki az ob első napján 100 gyorson volt bajnok. – Igazam lett, jót harcoltunk, örülök az időnek is. Év eleji forma vagy sem, máshogyan zajlanak az edzések, másféle edzésmunkát végeztem, máson is volt a hangsúly.

A 23 éves klasszis elárulta, hogy a pillangó mellett a gyorsúszás is egyre fontosabb a számára, tehát nem ijed meg a kihívástól, amit a románok hasonszőrű zsenije, a 100 gyorson világrekorder David Popovici kínál neki. Ezt az információt az edzőtárs, Márton is megerősítette: – Sokkal többet úsztam pillangón Kristófnál az utóbbi időben, mert ő most inkább a gyorsúszásra készül. Szerintem volt is benne egy kis félsz, mondjuk úgy, hogy láttam is a szemén…

Többen is olimpiai szintidőt úsztak

Milák annyira félt, hogy simán megúszta a 2024-es párizsi olimpia szintidejét, és legalább ilyen fontos, hogy az ezüstérmes Márton is megtette ugyanezt. Mint ismert, a 200 pillangón 2016-ban olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás ellen doppingeljárás van folyamatban, így ő nem vehet részt az ob-n. A helyét a nyári vb-n, s talán jövőre az olimpián is Márton veheti át.

Több olimpiai szintidő megúszásának is örülhetett Sós Csaba szövetségi kapitány: Kovács Benedek 100 háton, a nemrég újabb edzőváltáson átesett Késely Ajna pedig 400 gyorson érte el a fontos eredményt (az 50 gyorson győztes Szabó Szebasztián is így tett, de ő már korábban teljesítette a szintet). Kapás Boglárkának ez egyelőre nem jött össze, de 200 pillangón, amelynek 2019-ben világbajnoka volt, visszaszerezte az országos bajnoki címét, tehát a tavalyi, sérülések miatt zaklatott éve után újra jó úton jár.

Úszó országos bajnokság, Kaposvár, a második nap egyéni bajnokai:

Férfiak: 200 pillangó: Milák Kristóf 1:52,58, 100 hát: Kovács Benedek 53,67, 50 gyors: Szabó Szebasztián 21,82, 400 gyors: Holló Balázs 3:55,50.

Nők: 200 pillangó: Kapás Boglárka 2:08,86, 100 hát: Ugrai Panna 1:01,20, 50 gyors: Senánszky Petra 24,97, 400 gyors: Késely Ajna 4:06,35.

Borítókép: Milák Kristóf nagyszerű idővel győzött 200 pillangón Kaposváron (Fotó: MTI/Derencsényi István)