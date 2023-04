Egy magyar úszó már nyugodtan készülhet a párizsi olimpiára

A 2024-es párizsi olimpián összesen 35 számban rendeznek medencés úszóversenyeket, amelyeken 852-ben maximálták az indulók számát. Magyarországon Szabó Szebasztián az első úszó, aki bebiztosította a helyét a párizsi mezőnyben, miután a Finnországban rendezett Helsinki Swim Meet verseny utolsó napján 21,89 másodperces idővel győzött 50 gyorson, amivel megugrotta az olimpiai A szintidőt (21,96).

Alapvetően négyféle módon lehet kvalifikációt szerezni úszásban az olimpiára: az A szintidő megúszásával, váltó tagjaként extra versenyzőként, univerzális kvótával (kb. mint a szabadkártya) és a maradék helyekre B szintidővel. Ugyanakkor a Magyar Úszószövetség korábbi tájékoztatása szerint Magyarországról gyakorlatilag csak egy út vezet a párizsi olimpiára: az A szintidő teljesítése.

Szabónak 50 gyorson ez már megvan, de ő 100 gyorson és 100 pillangón is szeretne indulási jogot szerezni Párizsban. A tudat azonban, hogy – ha csak sérülés vagy egyéb ok nem jön közbe – már biztosan ott lehet az olimpián, így is nagy terhet vett le a válláról.

– Nagy könnyebbséget jelent, hogy meglett az A szint, így az országos bajnokságon már a nyári világbajnokságra való felkészülés jegyében úszhatom – nyilatkozta a 27 éves győri úszó, aki 50 pillangón Európa-bajnok, de ez a szám nem szerepel az olimpia programjában.

A kvalifikációs időszak egészen 2024. június 23-ig tart, azaz egy hónappal a párizsi olimpia úszóversenyeinek a kezdete előtt ér véget. Addig még számos alkalom lesz a szintidők megúszására, vélhetően a magyarok közül többen a jövő héten esedékes ob-n követhetik Szabó példáját, a legjobb alkalom pedig az év csúcseseményének számító nyári világbajnokság lesz erre Japánban.

A 200 pillangón világcsúcstartó Milák Kristóf számára például csak formalitás a szintidő megúszása, hiszen a neki előírt 1:55,78-nál levezetésként is jobbra képes (a rekordja több mint öt másodperccel erősebb), de a szintet neki is teljesítenie kell. Mindenesetre edzőtársa, Márton Richárd szerint Milák formája máris mindent elsöprő.

Borítókép: Szabó Szebasztián már biztosan ott lehet a párizsi olimpián (Fotó: Győri Úszó SE)