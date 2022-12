Szabó Szebasztián a világcsúcsra hajt, ami itthon „semmit sem ér”

– Milyenek a körülmények Melbourne-ben? Év elején nagy port kavart, hogy Novak Djokovics a koronavírus-oltás hiánya miatt nem léphetett be az országba, így lemaradt az Australian Openről.

– Most már nincs előírva az oltás, és úgy látom, hogy az élet visszaállt a normál kerékvágásba, maszkot is csak néhányan viselnek. Nekünk PCR-tesztet kellett csináltatnunk, ezenkívül más dolgunk nem volt a Coviddal összefüggésben. Több mint tíz napja itt vagyunk, még sosem szenvedtem meg ennyire az akklimatizációval, az első három-négy napban éjjel alig bírtam aludni, nappal meg fennmaradni, de mostanra teljesen átálltam, jól vagyok. Csak kicsit már unalmas, hogy ennyi ideje itt vagyunk, és még nem történt semmi. Jöhetnének már a versenyek!

– Az mennyire zavaró, hogy Jakabos Zsuzsannával együtt csak ketten indulnak magyar színekben?

– Általában sokan szoktunk lenni, a külföldiek kérdezgetik is, hogy most miért vagyunk ilyen kevesen. Engem nem befolyásol, hogy százan vagyunk vagy ketten, így is, úgy is ugyanazt csinálom az edzőmmel. Csak az a fontos, hogy itt lehetünk, és képviselhetjük Magyarországot.

– Bosszantja, hogy a rövid pályás vb kívül esik a 2022-es díjak körén? Az úszók évzáró gáláján már átadták az idei elismeréseket, és az Év sportolója díj jelöltlistái is elkészültek, noha egy világcsúccsal és egy vb-arannyal még ön is nagyot dobhatna karácsony előtt.

– Őszintén szólva ez egyáltalán nem érdekel. Tavaly, amikor Eb-aranyat úsztam a világcsúcs beállításával, itthon az sem ért semmit, a rövid pályás eredményeket nálunk valahogy nem értékelik annyira, pedig Melbourne-ben is összegyűltek a legjobbak. Én csak örülök, hogy itt lehetek, ugyanis nem a díjakért úszom, hanem azért, mert imádom a versenyzést. Ezért vállaltam, hogy lényegében az utolsó pillanatban toppanok majd be karácsonyra Zentán a családomhoz. Ha oda tudok tenni egy aranyat a fa alá, az lesz a legszebb elismerés.

Jakabos Zsuzsanna is négy számban indul

Mindössze két úszó képviseli hazánkat Melbourne-ben a rövid pályás vb-n, Szabó Szebasztián (50, valamint 100 pillangó és gyors) mellett Jakabos Zsuzsanna, aki ugyancsak négy számban indul (200 és 400 vegyes, 200 gyors és pillangó). – Örülök, hogy van még egy verseny az év végén, amire lehetett készülni, és nem engedtük el ezt az időszakot. Szeretnék döntőt úszni, amihez javulnom kellene, mert a vb előtti eredményeim szerintem kevesek lesznek ehhez – nyilatkozta Jakabos a Magyar Úszószövetség oldalán. Magyar idő szerint hétfő éjjel Szabó az 50 pillangó, Jakabos a 200 vegyes előfutamában kezdi meg a szereplését.

