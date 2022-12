Sok kérdést felvet a Fradi-játékosok kimaradása a vb csodájából

Mekkora veszteség érte a Fradit?

Azzal, hogy a Mmaee-testvérek nincsenek ott a vb-n, a Fradi számára eurószázezrekben, akár -milliókban is mérhető kár keletkezett. Elég csak abba belegondolni, hogy a Tunézia színeiben a vb-n remek teljesítményt nyújtott Aissa Laidouni iránt máris élénk az érdeklődés Nyugat-Európából, aminek köszönhetően az értéke is megugrott. Tunézia a csoportkör végén kiesett, Marokkó viszont már az elődöntőbe jutott, szerencsés esetben vb-érmes játékosa is lehetne a Fradinak egy héten belül. De nem lesz, így ennek a hozományát sem tudja learatni. Ezen felül kézzelfogható összegtől is elesett a Fradi a marokkói testvérpár lemaradásával a vb-ről. A FIFA ugyanis napi 10 ezer dollárral kompenzálja a klubokat minden vb-n szereplő játékosuk után. Az összeget a vb-felkészülés hivatalos kezdetétől, november 14-től számolják addig, amíg versenyben van az adott válogatott. Marokkó már biztosan érdekelt minimum a szombati bronzmeccsig, vagy akár a vasárnapi döntőig, így 34-35 napra rúg a kompenzációs díj. Tehát 340-350 ezer dollár (kb. 130 millió forint) járt volna a Fradinak csak az egyik Mmaee kerettagsága esetén is.