Feszültség a NATO-ban: a szövetségesek beavatkoznának az ukrajnai folyamatokba

A NATO-tagállamok egyre nyíltabban követelik, hogy beleszólást kapjanak a katonai szövetség jövőbeli szerepébe az Ukrajnáról szóló békemegállapodásban – írja a Politico brüsszeli tudósítása. A lap szerint a tagországok többsége elégedetlen amiatt, hogy a NATO eddig nagyrészt mellőzötten vett részt a folyamatban, miközben Washington és Moszkva között már zajlanak a magas szintű egyeztetések – írja az Origo.

Mark Rutte NATO-főtitkár. Fotó: AFP

A Politico négy NATO-diplomatát idézve arról számolt be, hogy több szövetséges ország egyértelmű vörös vonalakat kíván rögzíteni a készülő béketerv kapcsán. Ezek között szerepel Ukrajna NATO-csatlakozásának jövője, a szövetséges csapatok és fegyverek elhelyezésének kérdése a NATO területén, valamint a nemzetközi jog következetes betartásának biztosítása.

Elina Valtonen finn külügyminiszter a lapnak így fogalmazott:

Végső soron a NATO fog dönteni a NATO ügyeiben. Most a partnereinkkel és szövetségeseinkkel közösen dolgozzuk ki a vörös vonalakat.

A feszültség azt követően nőtt meg, hogy az európai országokat váratlanul érte az Egyesült Államok és Oroszország között a múlt hónap végén körvonalazódó békecsomag, amelyet több európai fővárosban Moszkva-barátnak minősítettek. Bár az uniós tagállamok már benyújtották saját ellenjavaslatukat, a Politico szerint még nincs kézzelfogható előrelépés.

A NATO külügyminiszterei ma ülnek össze Brüsszelben, és ez lesz az első alkalom, hogy a tagállamok a szövetség keretein belül egyeztethetnek a béketerv részleteiről. A találkozó időzítése sem véletlen: mindössze egy nappal az után kerül rá sor, hogy az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff több órán át tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Moszkvában.

Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta:

Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok álljon ezeknek az erőfeszítéseknek az élére,

ugyanakkor hozzátette: „Bármit, amit a háború lezárásáról szóló megállapodás a NATO-val kapcsolatban említ, külön kell kezelni a NATO-val.”

A Politico értesülései szerint az amerikai–orosz tervezet korai változatai olyan pontokat is tartalmaztak, amelyek gyakorlatilag kizárták volna Ukrajna NATO-tagságát, előírták volna, hogy a szövetség nem állomásoztathat csapatokat Ukrajnában, és egy külön szabályt is beletettek volna, amely tiltotta volna Kijev jövőbeli csatlakozását. Rutte szerint ezek a részek időközben kikerültek a tervezetből, Valtonen pedig úgy fogalmazott: „Az első terv Európával és a NATO-val kapcsolatos számos kérdését végül törölték.”