Áder János nem szeretne arról posztolni, hogy fodrásznál járt + videó

Kultúra, sport, oktatás, építészet, bármelyik területet is vesszük górcső alá, megmutatja, hova „tűnt” a pénz az elmúlt 15 évben – mondta a volt köztársasági elnök az Igazság órájában. Áder János felsorolta, hány múzeum, színház, sportközpont újult meg vagy épült meg az elmúlt 15 évben, amire soha korábban nem volt példa. Az államfő azt is kiemelte: hazánk aranytartaléka jelenleg 110 tonna, ami 2010-ben 38 tonna volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:28
–Tizenhat év kormányzás után a kormánypártoknak válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy hol a pénz. Erre biztatok mindenkit. Ne szaladjon el, hanem szánjon rá kellő időt – fogalmazott Áder János volt köztársasági elnök az Igazság órájában. Szerinte meg kell néznünk, hogy mi az, amire büszkék lehetünk, ami akkor is itt lesz, ha nem a Fidesz–KDNP van kormányon.

Mindezt Németh Balázs műsorvezető felvetésére válaszolta, aki egy álhír alapján azt kérdezte, hogy hová tűnt a pénz az elmúlt 15 évben.

 

A népszerűség hajhászása a politikában

A Haza minden előtt című könyvet is bemutatta a műsorvezető, amely Áder János elnökségének tíz évéről szól. A volt köztársasági elnököt többen biztatták erre a könyvre, ugyanis voltak tanulságai az időszaknak, ezeket szerinte érdemes volt megörökíteni. Végül az interjú forma mellett döntöttek. Később csináltak a legfontosabb döntésekről, intézkedésekről egy összegzést. Az olvasó részletes betekintést nyerhet abba, hogyan születik meg egy döntés.

Áder János elmondta: továbbra sem kíván kommunikálni a közösségi médiában. Nem akar ebbe a mókuskerékbe belépni, nem is tartja jó iránynak.

Úgy véli, azok a politikusok, akik csak a napi népszerűséget hajhásszák, elveszítik a fókuszt a lényegről.

A politikusok elsődleges célja az kell legyen, hogy közügyet szolgáljanak. Ha csak az a szempont érvényesül, hogy politikai szempontból érdektelen dolgokról számolnak be, például fodrászhoz járnak, az leveszi a fókuszt a lényegről. Ő úgy gondolja, hogy fontos dolgokról nem lehet a közösségi médiában pár mondatban beszámolni.

 

Lett volna háború?

Áder János elmondta: az ő politikai pályája véget ért, de közéleti felelőssége továbbra is van. A napi aktuálpolitikai kérdésekbe azonban nem száll be.

Az európai egyesült államok koncepciójával nem ért egyet. Mint kifejtette: Európa történelmi fejlődése más, mint az Egyesült Államoké.  Egy-egy országnak megvannak az adottságai, és közös érdekeink is vannak. Ezt szerinte jól felmérték az alapító atyák. Mindenki el tudja dönteni, mi a saját érdeke.

Kiemelte: a nemzeti kormányok jól tudnak dönteni.

A háborúról szólva azt mondta: el lehetett volna kerülni. Azt is mondta, ha Donald Trump lett volna az elnök, nem lett volna háború. Ha Biden és az európai vezetők kimondják, hogy Ukrajna nem lehet NATO-tag, akkor nem lett volna háború.

Ez nem menti fel az oroszokat attól, hogy megtámadtak egy szuverén országot, de ez tény.

Áder János elmondta: a második Orbán-kormány hivatalba lépésekor, 2010-ben három pontja volt a határnak, ahol gyorsforgalmi út keresztezte. Most tíz ilyen pont van. A kormány vállalása volt, hogy az összes megyeszékhely gyorsforgalmi úttal elérhető legyen. Ma ez már valóság. Ha ismét arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy hol a pénz, akkor azt tudja mondani, hogy például utakban.

 

Fejlesztések országszerte

A Magyar falu őrogram kapcsán hangsúlyozta, több mint hatszáz orvosi rendelő újult meg vagy épült, miként számos bölcsőde és óvoda is megújulhatott országszerte. Az iskolákról, felsőoktatási intézményekről tudatta, ma van Táncművészeti Egyetem, van Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, ami húszmilliárd forintból jöhetett létre, de említette a Testnevelési Egyetem új campusát is.

A sportról azt mondta: nézzük meg, hogy nézett ki régen a Népstadion, aminek a fele le is volt zárva, mert életveszélyes volt.

– Ott épült a Puskás Aréna, ahol nemzetközi mérkőzéseket is lehet rendezni, de az MVM Dome is most épült – sorolta, hozzátéve:

amikor Mexikó nem akarta vállalni a vizes világbajnokságot, mi megépítettük a Duna Arénát, és nemzetközi szinten is a legnagyobb elismerést söpörte be a rendezvény.

Ugyanígy megrendeztük az atlétikai vb-t, ami javítja az országimázst, a turizmust.

 

Itt a válasz arra, hogy hol a pénz

– Ha innen közelítjük meg a kérdést, hogy hol a pénz, itt a válasz. De a sporton kívül beszélhetünk a kultúráról is – hangsúlyozta Áder János, példaként említve a Városligetet, ahol európai színvonalú környezetet talál az ember a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum mellett. A másik oldalon ott a Szépművészeti Múzeum, melynek van egy Román csarnoka, ez a világháború óta egy romos terem volt. Ezt három év alatt újította fel a kormány. Az eddig ott porosodó műtárgyak pedig a szintén felújított komáromi Csillag Erődben vannak, ami ott van, az egy kultúrtörténeti kirándulás – emelte ki. Hozzátette, Közép-Európa legmodernebb és technikailag legjobban felszerelt színháza a kaposvári Csiky Gergely Színház. További példaként említette a Várkert Bazárt, ami ifjúsági parkként működött, majd harminc évig le volt zárva.

– Jó, hogy megcsinálták vagy jobb lenne naponta a romokat látni?

Nincs példa arra, hogy Magyarországon ekkora mértékű műemlékfelújítás lett volna

– közölte, hozzátéve, hogy a sort hosszasan lehetne folytatni. Kiemelte: 3800 templom felújítása történt meg, és kétszáz új templom épült. Ezek mellett új központok, zarándokhelyek létesültek.

Beszélt arról is, hogy az ország aranytartaléka jelenleg 110 tonna, ami 2010-ben 38 tonna volt. És ez ott van a Magyar Nemzeti Bank trezorjában, és a közvagyon komoly gyarapodását bizonyítja – mutatott rá a volt államfő.

 

Borítókép: Áder János az Igazság órájában (Forrás: Facebook)

 

