Áder János nem szeretne arról posztolni, hogy fodrásznál járt + videó

–Tizenhat év kormányzás után a kormánypártoknak válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy hol a pénz. Erre biztatok mindenkit. Ne szaladjon el, hanem szánjon rá kellő időt – fogalmazott Áder János volt köztársasági elnök az Igazság órájában. Szerinte meg kell néznünk, hogy mi az, amire büszkék lehetünk, ami akkor is itt lesz, ha nem a Fidesz–KDNP van kormányon.

Mindezt Németh Balázs műsorvezető felvetésére válaszolta, aki egy álhír alapján azt kérdezte, hogy hová tűnt a pénz az elmúlt 15 évben.

A népszerűség hajhászása a politikában

A Haza minden előtt című könyvet is bemutatta a műsorvezető, amely Áder János elnökségének tíz évéről szól. A volt köztársasági elnököt többen biztatták erre a könyvre, ugyanis voltak tanulságai az időszaknak, ezeket szerinte érdemes volt megörökíteni. Végül az interjú forma mellett döntöttek. Később csináltak a legfontosabb döntésekről, intézkedésekről egy összegzést. Az olvasó részletes betekintést nyerhet abba, hogyan születik meg egy döntés.

Áder János elmondta: továbbra sem kíván kommunikálni a közösségi médiában. Nem akar ebbe a mókuskerékbe belépni, nem is tartja jó iránynak.

Úgy véli, azok a politikusok, akik csak a napi népszerűséget hajhásszák, elveszítik a fókuszt a lényegről.

A politikusok elsődleges célja az kell legyen, hogy közügyet szolgáljanak. Ha csak az a szempont érvényesül, hogy politikai szempontból érdektelen dolgokról számolnak be, például fodrászhoz járnak, az leveszi a fókuszt a lényegről. Ő úgy gondolja, hogy fontos dolgokról nem lehet a közösségi médiában pár mondatban beszámolni.

Lett volna háború?

Áder János elmondta: az ő politikai pályája véget ért, de közéleti felelőssége továbbra is van. A napi aktuálpolitikai kérdésekbe azonban nem száll be.

Az európai egyesült államok koncepciójával nem ért egyet. Mint kifejtette: Európa történelmi fejlődése más, mint az Egyesült Államoké. Egy-egy országnak megvannak az adottságai, és közös érdekeink is vannak. Ezt szerinte jól felmérték az alapító atyák. Mindenki el tudja dönteni, mi a saját érdeke.

Kiemelte: a nemzeti kormányok jól tudnak dönteni.

A háborúról szólva azt mondta: el lehetett volna kerülni. Azt is mondta, ha Donald Trump lett volna az elnök, nem lett volna háború. Ha Biden és az európai vezetők kimondják, hogy Ukrajna nem lehet NATO-tag, akkor nem lett volna háború.

Ez nem menti fel az oroszokat attól, hogy megtámadtak egy szuverén országot, de ez tény.

Áder János elmondta: a második Orbán-kormány hivatalba lépésekor, 2010-ben három pontja volt a határnak, ahol gyorsforgalmi út keresztezte. Most tíz ilyen pont van. A kormány vállalása volt, hogy az összes megyeszékhely gyorsforgalmi úttal elérhető legyen. Ma ez már valóság. Ha ismét arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy hol a pénz, akkor azt tudja mondani, hogy például utakban.