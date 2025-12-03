Szijjártó Péter: Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.