Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Szijjártó PéterNATOBrüsszelOroszországEurópaháború

Szijjártó Péter: Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 8:05
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a fanatikus háborúpártiak nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak, és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter. Fotó: MTI

Ma a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést, mi pedig azon leszünk, békepártiak, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak

 – szögezte le.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

