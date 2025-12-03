Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Magyar PéterOrbán BalázsTisza-adóbaloldali megszorítócsomag

Orbán Balázs a Tisza megszorítócsomagjáról: Ebből semmi jó nem sülne ki!

Orbán Balázs hét grafikonon mutatja be, milyen jövőt szán a Tisza Párt a magyar embereknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelent a Tisza Párt több mint hatszáz oldalas anyaga, amely igazi baloldali receptkönyv. Az már most látszik, hogy ebből semmi jó nem sülne ki.

Szerencs, 2025. december 2. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án. MTI/Vajda János
Orbán Balázs. Fotó: MTI/Vajda János

A dokumentum központi elemei ismerősek: adóemelések, progresszív jövedelemadó, az átlagembereket is érintő vagyonösszeírások, a vállalkozások emelkedő adóterhei és a jelenlegi támogatási rendszerek kurtítása, felszámolása

– mutatott rá a közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: 1300 milliárd forintot vonnának el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól.

 

Mindez nem meglepő a politikai igazgató szerint, hiszen a csomagot baloldali szakértők állították össze, brüsszeli kéréseknek eleget téve. Az egész folyamatot eddig igyekeztek a nyilvánosság elől eltitkolni. A Tisza Párt alelnöke korábban maga mondta: „Nem beszélhetek róla, különben megbukunk.” Magyar Péter most fenyegetőzik, tagad, magyarázkodik – csakhogy a dokumentum mindenki számára hozzáférhető, és

világosan mutatja, hogy baloldalra mozdítanák el a magyar gazdaságot

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

A kormánypárti politikus megosztott hét grafikont, amely néhány példán keresztül bemutatja, hogy milyen jövőt szán a Tisza Párt a magyar embereknek.

 

„Két út áll előttünk: a Brüsszel és hazai szövetségeseik által megszorításokkal kikövezett, valamint az, amely családi adókedvezményekhez, 13. és 14. havi nyugdíjhoz, otthontámogatáshoz, az anyáknak és a fiataloknak járó szja-mentességhez és vállalkozói adócsökkentéshez vezet. A magyar emberek kezében a döntés” – húzta alá Orbán Balázs.

 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

add-square Baloldali megszorítócsomag

Szakértők szerint a Tisza adócsomagja fájni fog mindenkinek

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu