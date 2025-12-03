Orbán Balázs a Tisza megszorítócsomagjáról: Ebből semmi jó nem sülne ki!

Megjelent a Tisza Párt több mint hatszáz oldalas anyaga, amely igazi baloldali receptkönyv. Az már most látszik, hogy ebből semmi jó nem sülne ki.

Orbán Balázs. Fotó: MTI/Vajda János

A dokumentum központi elemei ismerősek: adóemelések, progresszív jövedelemadó, az átlagembereket is érintő vagyonösszeírások, a vállalkozások emelkedő adóterhei és a jelenlegi támogatási rendszerek kurtítása, felszámolása

– mutatott rá a közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: 1300 milliárd forintot vonnának el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól.

Mindez nem meglepő a politikai igazgató szerint, hiszen a csomagot baloldali szakértők állították össze, brüsszeli kéréseknek eleget téve. Az egész folyamatot eddig igyekeztek a nyilvánosság elől eltitkolni. A Tisza Párt alelnöke korábban maga mondta: „Nem beszélhetek róla, különben megbukunk.” Magyar Péter most fenyegetőzik, tagad, magyarázkodik – csakhogy a dokumentum mindenki számára hozzáférhető, és

világosan mutatja, hogy baloldalra mozdítanák el a magyar gazdaságot

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A kormánypárti politikus megosztott hét grafikont, amely néhány példán keresztül bemutatja, hogy milyen jövőt szán a Tisza Párt a magyar embereknek.

„Két út áll előttünk: a Brüsszel és hazai szövetségeseik által megszorításokkal kikövezett, valamint az, amely családi adókedvezményekhez, 13. és 14. havi nyugdíjhoz, otthontámogatáshoz, az anyáknak és a fiataloknak járó szja-mentességhez és vállalkozói adócsökkentéshez vezet. A magyar emberek kezében a döntés” – húzta alá Orbán Balázs.