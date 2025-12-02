Szentkirályi AlexandraegészségügyTisza PártMagyar Péter

A Tisza különbséget tenne magyar és magyar között

Az nem lehet, hogy egy magyar kórházban csak azért, mert valaki kevesebbet keres, rosszabb ellátást kapjon, mint az, aki vagyonosabb, üzente a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 20:19
illusztráció Forrás: Pexels
„Mi megmondtuk, hogy baloldaliak” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra egy Facebook-posztjában arra, hogy a Tisza Párt a napvilágra került megszorítócsomagja részeként privatizálná az egészségügyet.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Purger Tamás

„Az ördög mindig a részletekben rejlik: emlékszünk még a vizitdíjra, emlékszünk még, hogyan kezdte ki a baloldal a mindenkinek egyformán járó egészségügyet” – mutatott rá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Most a Tisza által is beismert adóemelési tervekben még durvább terveket látunk

– tette hozzá Szentkirályi, kiemelve: a napvilágra került megszorítócsomag részeként az ellenzéki párt

különbséget tenne magyar és magyar között: a szegényebbeknek rosszabb, a gazdagoknak jobb egészségügyi ellátást adna.

És persze hiába kapna a többség rosszabb ellátást, így is drágább lenne mindenkinek, ugyanis a Tisza emelne a járulékokon is, tette hozzá a kormánypárti politikus.

Ez szerintünk bűn. Egy nemzet vagyunk, egy ország vagyunk, mindenki hozzájárul közös javainkhoz. Az nem lehet, hogy egy magyar kórházban csak azért, mert valaki kevesebbet keres, rosszabb ellátást kapjon, mint az, aki sokat

– hangsúlyozta Szentkirályi, rámutatva, hogy  amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az egészségügyi ellátást a lehető legolcsóbban garantálják mindenkinek. 

„Tiltakozzunk az adóemelések ellen a nemzeti konzultáción, már online is!” – szólított fel a fideszes politikus.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy kettészakítaná az országot a Tisza egészségbiztosítási terve. A tb-rendszer átalakítása ugyanis vissza fogja tartani a lakosságot, hogy még idejében orvoshoz forduljon az, akinek erre szüksége van vagy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint azzal, hogy a gyerekeket is megfosztanák az ingyenes egészségügyi ellátástól Magyar Péterék, súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat.

– Különböző biztosítási kosarakat alakítanának ki: Magyar Péterék gazdasági terve szerint például az „alapkosár” azt jelenti, hogy a sürgősségi ellátáson kívül semmire nem lenne jogosult a beteg, minden más ellátás már csak magánbiztosításon keresztül lenne elérhető. Vagyis azoknak, akiknek csak „alapkosaruk” van, minden megbetegedés esetén kapnának egy számlát az ellátótól, a háziorvostól vagy a kórháztól – reagált a Magyar Nemzetnek Takács Péter a baloldali megszorítócsomagnak a tb-rendszer átalakításáról szóló tervezetére.

Az egészségügyi államtitkár megjegyezte, Magyar Péterék gazdasági tervezete még csak nem is az egészségügyről, hanem az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szól, több mint száz oldalon keresztül, amely a felnőttek mellett a gyerekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól.

– A gyerekek azért különösen veszélyeztetettek, mert eddig ha egy szülőnek volt élő tb-biztosítása, akkor a 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a taj-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. A Tisza tervei viszont profitorientált, jellemzően külföldi tulajdonú magánbiztosítókat engednének be a piacra, így nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekek után is külön biztosítási díjat kellene fizetni. 

 

