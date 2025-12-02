A Tisza különbséget tenne magyar és magyar között

„Mi megmondtuk, hogy baloldaliak” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra egy Facebook-posztjában arra, hogy a Tisza Párt a napvilágra került megszorítócsomagja részeként privatizálná az egészségügyet.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Purger Tamás

„Az ördög mindig a részletekben rejlik: emlékszünk még a vizitdíjra, emlékszünk még, hogyan kezdte ki a baloldal a mindenkinek egyformán járó egészségügyet” – mutatott rá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Most a Tisza által is beismert adóemelési tervekben még durvább terveket látunk

– tette hozzá Szentkirályi, kiemelve: a napvilágra került megszorítócsomag részeként az ellenzéki párt

különbséget tenne magyar és magyar között: a szegényebbeknek rosszabb, a gazdagoknak jobb egészségügyi ellátást adna.

És persze hiába kapna a többség rosszabb ellátást, így is drágább lenne mindenkinek, ugyanis a Tisza emelne a járulékokon is, tette hozzá a kormánypárti politikus.

Ez szerintünk bűn. Egy nemzet vagyunk, egy ország vagyunk, mindenki hozzájárul közös javainkhoz. Az nem lehet, hogy egy magyar kórházban csak azért, mert valaki kevesebbet keres, rosszabb ellátást kapjon, mint az, aki sokat

– hangsúlyozta Szentkirályi, rámutatva, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az egészségügyi ellátást a lehető legolcsóbban garantálják mindenkinek.

„Tiltakozzunk az adóemelések ellen a nemzeti konzultáción, már online is!” – szólított fel a fideszes politikus.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy kettészakítaná az országot a Tisza egészségbiztosítási terve. A tb-rendszer átalakítása ugyanis vissza fogja tartani a lakosságot, hogy még idejében orvoshoz forduljon az, akinek erre szüksége van vagy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon.

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint azzal, hogy a gyerekeket is megfosztanák az ingyenes egészségügyi ellátástól Magyar Péterék, súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat.

– Különböző biztosítási kosarakat alakítanának ki: Magyar Péterék gazdasági terve szerint például az „alapkosár” azt jelenti, hogy a sürgősségi ellátáson kívül semmire nem lenne jogosult a beteg, minden más ellátás már csak magánbiztosításon keresztül lenne elérhető. Vagyis azoknak, akiknek csak „alapkosaruk” van, minden megbetegedés esetén kapnának egy számlát az ellátótól, a háziorvostól vagy a kórháztól – reagált a Magyar Nemzetnek Takács Péter a baloldali megszorítócsomagnak a tb-rendszer átalakításáról szóló tervezetére.