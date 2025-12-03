Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Jaj, micsoda skandalum!

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
Giret ViktorPanyi Szabolcscsád 2025. 12. 03. 8:19
0

Fantasztikus „hírrel” állt elő Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcs, és a „hír” azonnal bejárta a független, objektív (hát ti kinek az ügynökei vagytok?) sajtót.

Az volt a „hír”, hogy egy magyar katonatiszt is ott ült egy csádi katonai díszszemlén. Ami azért is különösen feltűnő, mert a bombával előálló Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcs maga írta az emlegetett Facebook-bejegyzésében: „A rendezvényen európai vendégek – diplomaták és katonai attasék – is megjelentek.” 

Ám a Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcsot senki más, egyetlenegy európai vendég, diplomata és katonai attasé kiléte nem izgatta fel, csak arra koncentrált, ki volt az a magyar katonatiszt.

 

Aztán estére megjött a megoldás, a Magyar (hát te kinek az ügynöke vagy?) Hang tálalta – íme: „Egy magyar katonatiszt is feltűnt a csádi elnök, Mahamat Idriss Déby elnökletével tartott hétfői katonai díszszemlén N’Djaménában, a szabadság és demokrácia napja alkalmából – hívta fel a figyelmet a VSquare és a Direkt36 újságírója, Panyi Szabolcs. A Hvg.hu érdeklődésére a Szalay-Bobrocniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy Giret Viktor alezredes, csádi katonai attasé volt jelen a rendezvényen.”

Őrület, mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

Ez aztán a skandalum!

Panyi meg a többi FOS-féle skandalum…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLeipzig

Gulácsi nélkül jutott tovább a Lipcse, amelynek meccsét ismét tragédia árnyékolta be

Magyar Nemzet avatarja

Ismét gyászba torkollott a Lipcse kupamérkőzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu