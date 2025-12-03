Fantasztikus „hírrel” állt elő Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcs, és a „hír” azonnal bejárta a független, objektív (hát ti kinek az ügynökei vagytok?) sajtót.

Az volt a „hír”, hogy egy magyar katonatiszt is ott ült egy csádi katonai díszszemlén. Ami azért is különösen feltűnő, mert a bombával előálló Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcs maga írta az emlegetett Facebook-bejegyzésében: „A rendezvényen európai vendégek – diplomaták és katonai attasék – is megjelentek.”

Ám a Panyi (hát te kinek az ügynöke vagy?) Szabolcsot senki más, egyetlenegy európai vendég, diplomata és katonai attasé kiléte nem izgatta fel, csak arra koncentrált, ki volt az a magyar katonatiszt.

Aztán estére megjött a megoldás, a Magyar (hát te kinek az ügynöke vagy?) Hang tálalta – íme: „Egy magyar katonatiszt is feltűnt a csádi elnök, Mahamat Idriss Déby elnökletével tartott hétfői katonai díszszemlén N’Djaménában, a szabadság és demokrácia napja alkalmából – hívta fel a figyelmet a VSquare és a Direkt36 újságírója, Panyi Szabolcs. A Hvg.hu érdeklődésére a Szalay-Bobrocniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy Giret Viktor alezredes, csádi katonai attasé volt jelen a rendezvényen.”

Őrület, mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

Ez aztán a skandalum!

Panyi meg a többi FOS-féle skandalum…