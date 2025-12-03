Olyan dolog történt a Ferencvárossal, amire közel négy éve nem volt példa

Öt forduló telt el a férfi vízilabda Bajnokok Ligája első szakaszából, egy összecsapásuk maradt hátra a csapatoknak, amelyet már csak jövő februárban játszanak majd le. A Ferencváros az első négy kört követően hibátlan volt: korábban az Oradea elleni hazai (19-11), a Brescia otthonában játszott idegenbeli (17-21), a Primorac ellen vívott hazai (26-15), valamint Oradea otthonában rendezett (5-17) mérkőzés sem jelentett akadályt a magyar bajnoknak és BL-címvédőnek. Egészen áprilisig 1-ig, az előző idénybe kell visszaugornunk, ahhoz, hogy egy FTC BL-vereséget találjunk.

A vereség ellenére maradt BL-csoportja élén a Ferencváros. (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség)

Közel négyéves sorozata szakadt meg a Ferencvárosnak

A felek gólgazdag olaszországi összecsapása után kissé meglepő volt, de az kedd esti budapesti meccs első negyedében mindössze egy gól született, Jansik Szilárd talált be. Ennek egyik oka Vogel Soma remek kapusteljesítménye volt. A második játékrészben beindult a gólgyártás. Azonban hiába lépett meg 5-3-ra a Ferencváros, innen fordítani tudott a Brescia, amely végül kétgólos előnnyel mehetett a nagyszünetre (6-8).

A fordulást követően igyekezett nyomást helyezni ellenfelére a magyar bajnok, a következő negyedet megnyerte 3-2-re Nyéki Balázs alakulata. Egy gól volt az FTC hátránya a záró nyolc perc előtt (9-10). Az utolsó negyed szintén 3-2-es hazai siker hozott: 11-11-nél Sztilianosz Argiropulosz egyenlített, majd még egy gólváltás volt, 12-12 lett vége, jöhettek az ötméteresek.

A szétlövésben a Brescia kapusa, Tommasso Baggi-Necchi volt a hős, egyedül Mandics találta be a Fradi részéről, miközben négy olasz sem hibázott, így 16-13-re nyert a Brescia.

Ez előtt legutóbb közel négy éve, 2022 februárjában kapott ki hazai meccsen a Ferencváros. Akkor a Barceloneta tudott diadalmaskodni a Komjádi Uszodában.

Vogel Soma sem tudott csodát tenni ezúttal. (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség)

Nyéki Balázs: Ez a sport része, el kell fogadni

— A Brescia nagyon éles volt, nagyon jól játszott, erre is számítottam – jelentette ki Nyéki Balázs értékelésének az elején. A Ferencváros trénerének meglátása szerint a csapata a második negyed elején kicsit belealudt a meccsbe, azáltal, hogy működött a védekezés, jöttek a gólok, és jól alakult az eredmény. Viszont a Brescia váltott elől, a Fradi pedig sehogy sem találta azokat a játékelemeket, amiket kellett volna.

Ez a sport része, el kell fogadni, fel kell állni belőle. Ez lesz a következő fél évnek a feladata, hogy ebből a vereségből, ami most nagyon fájó, fel tudjunk állni

– fogalmazott.

Nyéki Balázs teljes értékelését itt tudják meghallgatni: