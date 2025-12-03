Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Új kötelező felszerelés váltja fel az elakadásjelző háromszöget

Egy EU-s országban betiltják a régi prizmás eszközt. Lássuk, mi lesz helyette, és átveszi-e más tagállam.

2025. 12. 03. 8:17
Fotó: ADAC
2026 januárjától új szabály lép életbe Spanyolországban, ami a külföldről beutazókra is érvényes lesz: műszaki hiba esetén autópályán, autóúton vagy országúton tilos lesz elakadásjelző háromszöget felállítani. Helyette a V16 nevű, mágnessel rögzíthető, sárgán villogó lámpát kell elhelyezni az autó tetején, mely érdekes kiegészítő funkcióként száz másodpercenként a mentési erőknek is megadja a veszteglő jármű pozícióját. Nagyjából harminc–nyolcvan euróért szerezhető be az eszköz az Auto Bild információja szerint (mulasztás esetén ennél magasabb összeg a bírság), és használaton kívül a jármű kesztyűtartójában kell tárolni, természetesen feltöltött állapotban. 

Forrás: Dirección General de Tráfico

A spanyol közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint nem is a helymeghatározás és a jó láthatóság az eszköz fő előnye, hanem az, hogy a vezetők kiszállás nélkül, az oldalablakot leengedve egyetlen mozdulattal ki tudják tenni a tetőre. Ezzel szemben a régi elakadásjelző háromszöget meghatározott távolságra kellett vinni a jármű mögé, ami – különösen sztrádán – évente számos halálos gázolásos balesetet okozott. Egyelőre nincs tervben a rendszer bevezetése más uniós tagállamban, de számos közlekedési hatóság, illetve minisztérium illetékesei figyelik a spanyol tapasztalatokat, és azok alapján döntenek a V16 átvételéről. 

Forrás: Police.hu

Magyarországon a 6/1990 KÖHÉM-rendelet szabályozza a kötelező felszerelések körét, és a B típusú egészségügyi doboz mellett az elakadásjelző háromszögnek is állandó útitársnak kell lennie. Ha lerobban a jármű, a KRESZ szerint lakott területen kívül mindig ki kell helyezni (országúton 150–250, autópályán 250–500 méterre), városban vagy faluban pedig nem elvárt, de ajánlott a használata. Ha forgalmi ok vagy meghibásodás miatt lakott területen kívül ki kell szállnunk az autóból, járművezetőből (illetve utasból) gyalogossá válunk, így éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok mellett kötelező láthatósági mellényt viselni.    


 

