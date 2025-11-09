Sokba kerülhet, ha ezek a tartozékok nincsenek az autóban

Januártól több európai országban is megváltoznak a kötelező autótartozékokra vonatkozó előírások – figyelmezet a Baon.hu.

Jobb, ha elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. Fotó: MW

A legtöbb helyen továbbra is alapkövetelmény marad az elakadásjelző háromszög, a láthatósági mellény és az elsősegélycsomag, de

több európai országban is változtatások jönnek.

Csehországban külön kell figyelni a pótkerékre. Ha az autóban nincs defekttűrő abroncs vagy javítókészlet, az már önmagában büntetést vonhat maga után. Az új szabályozások célja, hogy minden járművezető felkészülten közlekedjen, akár egy kisebb műszaki hiba, akár baleset esetén.

A kötelező autótartozékok 2026-ban Spanyolországban változnak meg a leginkább.

Az elakadásjelző háromszög helyét egy korszerű, narancssárga villogó fényt kibocsátó elektromos jelzőfény váltja fel, amely GPS-en keresztül automatikusan továbbítja a jármű helyzetét a segélyszolgálatoknak. Ezzel elkerülhető, hogy a sofőr az úttestre lépjen, csökkentve a balesetek kockázatát

– írja a portál a Vezess.hu-ra hivatkozva.

De mire számísunk, ha Ausztriában, Olaszországban, Szlovákiában, Franciaországban autózunk, és melyek a kötelező autótartozékok Magyarországon? A Bács-Kiskun vármegyei hírportál cikkében erre is választ kap.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)