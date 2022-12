Marokkó a katari vb-n: arab küldött, kakukktojásból titkos favorit

Afrikából elsőként Kamerun jutott be a legjobb nyolc közé még 1990-ben. Ki ne emlékezne rá, hogy az akkor már 38 esztendős Roger Mille vezérelte csapat – amelyből Francois Omam-Biyik és Cyrille Makanaky is szép karriert futott be később – 2-1-re vezetett Anglia ellen, de Lineker a 83. percben egyenlített, s a hosszabbításban felülkerekedtek az angolok és 3-2-re nyertek.

2002-ben Szenegál következett a sorban. Azok után, hogy a vb nyitómérkőzésén 1-0-ra legyőzte Franciaországot, majd a nyolcaddöntőben túljutott Svédországon, a negyeddöntőben már-már esélyesként lépett pályára Törökország ellen, de a hosszabbításban esett góllal, 1-0-lal kiesett.

2010-ben Ghána is nagyon közel állt a négy közé jutásért. Az Uruguay elleni negyeddöntő jelenete, amikor a hosszabbítás ráadásában, 1-1-es állásnál Suarez a gólvonalon állva kivédte Stephen Appiah gólba tartó fejesét, a világbajnokságok történetének örökre felejthetetlen jelenete. Természetesen azzal együtt, hogy a megítélt büntetőt Asamoah Gyan kihagyta, majd Ghána a tizenegyespárbajt is elvesztette és kiesett.

Negyedik afrikai csapatként Marokkó jutott be a legjobb nyolc közé 2022-ben. Más megközelítésként, a muszlim, illetve az arab világból elsőként.

Megint csak másképp: a katari vb második legnagyobb meglepetését okozva Spanyolország kiverésével. Azért csak a másodikat, mert az első helyre azért továbbra is Németország kiesése kívánkozik már a csoportkörben.

Az a csapat azonban, amelyik túljut Spanyolországon, Portugália ellen sem esélytelen. Így hát hiba lenne kakukktojásként tekinteni Marokkóra. Ezt Valid Regragi szövetségi kapitány is így gondolja…