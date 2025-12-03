Győri után debreceni sérülés, fradista lett a hős a női kézilabda-vb-n

Hollandia az osztrákokkal csapott össze a csoportelsőségért és a maximálisan továbbvihető négy pontért Rotterdamban, küldetése pedig sikerrel járt, 34-22-re nyert. A holland válogatott 9-9 után kezdett ellépni, majd a második félidő elején eldöntötte a női kézilabda-vb utolsó előtti csoportkörös mérkőzését. A hollandoknál a ferencvárosi Angela Malestein hét találattal lett a mezőny legeredményesebbje, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering négy gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer kétszer vette be az osztrák kaput. A túloldalon a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltis ötször volt eredményes, a hajrában viszont egy ütközés után a földön maradt, és a sérülése miatt ápolni kellett – hasonlóan, mint egy nappal korábban a svédek győri légiósát, Anna Lagerquistet.
A FTC-s Malestein volt a hollandok legjobbja
– Sok labdát kaptam ezen a mérkőzésen, úgyhogy úgy gondoltam, kezdek is velük valamit – viccelődött Malestein, mielőtt a találkozó hazai hőse komolyabban folytatta az értékelését.
Az első félidő nem volt jó, de a másodikban már jól játszottunk, így jó érzésekkel mehetünk a középdöntőbe.
– Ott persze jobban, főleg élesebben kell kezdenünk, ez fontos lesz a következő meccseken, de most van egy kis időnk dolgozni rajta.
A holland–osztrák találkozó után a címvédő Franciaország 42-28-ra verte Lengyelországot a világbajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako nyolc védéssel, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a debreceni Alicia Toublanc két-két góllal járult hozzá a sikerhez.
Megkezdődött a középdöntő a női kézilabda-vb-n
A német válogatott a vb-újonc feröeriek ellen lépett pályára Dortmundban, és a csoportkörben eddig bezsebelt négy pontot 36-26-os sikerrel gyarapította hatra.
A ferencvárosi Emily Vogel két góllal járult hozzá a győzelemhez.
Ebben a csoportban Montenegró 36-27-re nyert Izland ellen – a Mosonmagyaróvár montenegrói légiósai közül Katarina Dzaferovic két góllal járult hozzá a sikerhez, Andrijana Tatar nem talált a hálóba –, a szerb válogatott pedig meglepetésre 31-29-re legyőzte a spanyol együttest. Az MTI megjegyezte, hogy szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett és az 57. percben piros lapot kapott, a ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.
A középdöntős csoportok állása
I. csoport (Rotterdam):
- 1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67)
II. csoport (Dortmund):
- 1. Németország 6 pont, 2. Montenegró 4 (94-85), 3. Szerbia 4 (78-86), 4. Spanyolország 2 (85-84), 5. Feröer 2 (80-93), 6. Izland 0
III. csoport (Rotterdam):
- 1. Franciaország 4 pont (85-46), 2. Hollandia 4 (66-47), 3. Ausztria 2 (49-57), 4. Lengyelország 2 (57-68), 5. Argentína 0 (48-59), 6. Tunézia 0 (44-72)
IV. csoport (Dortmund):
- 1. Norvégia 4 pont (65-38), 2. Brazília 4 (59-49), 3. Svédország 2 (58-54), 4. Angola 2 (53-54), 5. Csehország 0 (45-59), 6. Koreai Köztársaság 0 (42-68)
A középdöntős csoportok első két-két helyezettje jut a legjobb nyolc közé. Amennyiben ez a szerda este Romániával megmérkőző magyar válogatottnak sikerül, úgy a kieséses szakaszban is Rotterdamban szerepel majd.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!