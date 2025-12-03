Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

kézilabdanői kézilabda vbholland női kézilabda-válogatottAngela Malestein

Győri után debreceni sérülés, fradista lett a hős a női kézilabda-vb-n

Mindkét társházigazda megnyerte kedd esti mérkőzését a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A hollandok a csoportkör utolsó, a németek a női kézilabda-vb középdöntőjének első fordulójában diadalmaskodtak magabiztosan.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:44
Angela Malestein (balra) hét góllal segítette győzelemhez a holland válogatottat (Fotó: AFP/Aris Messinis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hollandia az osztrákokkal csapott össze a csoportelsőségért és a maximálisan továbbvihető négy pontért Rotterdamban, küldetése pedig sikerrel járt, 34-22-re nyert. A holland válogatott 9-9 után kezdett ellépni, majd a második félidő elején eldöntötte a női kézilabda-vb utolsó előtti csoportkörös mérkőzését. A hollandoknál a ferencvárosi Angela Malestein hét találattal lett a mezőny legeredményesebbje, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering négy gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer kétszer vette be az osztrák kaput. A túloldalon a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltis ötször volt eredményes, a hajrában viszont egy ütközés után a földön maradt, és a sérülése miatt ápolni kellett – hasonlóan, mint egy nappal korábban a svédek győri légiósát, Anna Lagerquistet.

Hollandia az Ausztria ellenis sikerrel szerezte meg a csoportelsőséget a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n
Hollandia az Ausztria elleni sikerrel szerezte meg a csoportelsőséget a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n. Forrás: IHF

A FTC-s Malestein volt a hollandok legjobbja

– Sok labdát kaptam ezen a mérkőzésen, úgyhogy úgy gondoltam, kezdek is velük valamit – viccelődött Malestein, mielőtt a találkozó hazai hőse komolyabban folytatta az értékelését. 

Az első félidő nem volt jó, de a másodikban már jól játszottunk, így jó érzésekkel mehetünk a középdöntőbe.

– Ott persze jobban, főleg élesebben kell kezdenünk, ez fontos lesz a következő meccseken, de most van egy kis időnk dolgozni rajta.

A holland–osztrák találkozó után a címvédő Franciaország 42-28-ra verte Lengyelországot a világbajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako nyolc védéssel, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a debreceni Alicia Toublanc két-két góllal járult hozzá a sikerhez.

 

Megkezdődött a középdöntő a női kézilabda-vb-n

A német válogatott a vb-újonc feröeriek ellen lépett pályára Dortmundban, és a csoportkörben eddig bezsebelt négy pontot 36-26-os sikerrel gyarapította hatra. 

A ferencvárosi Emily Vogel két góllal járult hozzá a győzelemhez. 

Ebben a csoportban Montenegró 36-27-re nyert Izland ellen – a Mosonmagyaróvár montenegrói légiósai közül Katarina Dzaferovic két góllal járult hozzá a sikerhez, Andrijana Tatar nem talált a hálóba –, a szerb válogatott pedig meglepetésre 31-29-re legyőzte a spanyol együttest. Az MTI megjegyezte, hogy szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett és az 57. percben piros lapot kapott, a ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.

A középdöntős csoportok állása

I. csoport (Rotterdam):

  • 1. Dánia 4 pont (75-50), 2. Magyarország 4 (58-42), 3. Románia 2 (62-66), 4. Svájc 2 (50-56), 5. Szenegál 0 (41-51), 6. Japán 0 (46-67)

II. csoport (Dortmund):

  • 1. Németország 6 pont, 2. Montenegró 4 (94-85), 3. Szerbia 4 (78-86), 4. Spanyolország 2 (85-84), 5. Feröer 2 (80-93), 6. Izland 0

III. csoport (Rotterdam):

  • 1. Franciaország 4 pont (85-46), 2. Hollandia 4 (66-47), 3. Ausztria 2 (49-57), 4. Lengyelország 2 (57-68), 5. Argentína 0 (48-59), 6. Tunézia 0 (44-72)

IV. csoport (Dortmund):

  • 1. Norvégia 4 pont (65-38), 2. Brazília 4 (59-49), 3. Svédország 2 (58-54), 4. Angola 2 (53-54), 5. Csehország 0 (45-59), 6. Koreai Köztársaság 0 (42-68)

A középdöntős csoportok első két-két helyezettje jut a legjobb nyolc közé. Amennyiben ez a szerda este Romániával megmérkőző magyar válogatottnak sikerül, úgy a kieséses szakaszban is Rotterdamban szerepel majd.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu