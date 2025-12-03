Győri után debreceni sérülés, fradista lett a hős a női kézilabda-vb-n

Hollandia az osztrákokkal csapott össze a csoportelsőségért és a maximálisan továbbvihető négy pontért Rotterdamban, küldetése pedig sikerrel járt, 34-22-re nyert. A holland válogatott 9-9 után kezdett ellépni, majd a második félidő elején eldöntötte a női kézilabda-vb utolsó előtti csoportkörös mérkőzését. A hollandoknál a ferencvárosi Angela Malestein hét találattal lett a mezőny legeredményesebbje, a győri különítmény tagjai közül Bo van Wetering négy gólt szerzett, Dione Housheer háromszor volt eredményes, míg Kelly Dulfer kétszer vette be az osztrák kaput. A túloldalon a DVSC játékosa, Ines Ivancok-Soltis ötször volt eredményes, a hajrában viszont egy ütközés után a földön maradt, és a sérülése miatt ápolni kellett – hasonlóan, mint egy nappal korábban a svédek győri légiósát, Anna Lagerquistet.

Hollandia az Ausztria elleni sikerrel szerezte meg a csoportelsőséget a részben hazai rendezésű női kézilabda-vb-n. Forrás: IHF

A FTC-s Malestein volt a hollandok legjobbja

– Sok labdát kaptam ezen a mérkőzésen, úgyhogy úgy gondoltam, kezdek is velük valamit – viccelődött Malestein, mielőtt a találkozó hazai hőse komolyabban folytatta az értékelését.

Az első félidő nem volt jó, de a másodikban már jól játszottunk, így jó érzésekkel mehetünk a középdöntőbe.

– Ott persze jobban, főleg élesebben kell kezdenünk, ez fontos lesz a következő meccseken, de most van egy kis időnk dolgozni rajta.

A holland–osztrák találkozó után a címvédő Franciaország 42-28-ra verte Lengyelországot a világbajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako nyolc védéssel, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor és a debreceni Alicia Toublanc két-két góllal járult hozzá a sikerhez.

Megkezdődött a középdöntő a női kézilabda-vb-n

A német válogatott a vb-újonc feröeriek ellen lépett pályára Dortmundban, és a csoportkörben eddig bezsebelt négy pontot 36-26-os sikerrel gyarapította hatra.

A ferencvárosi Emily Vogel két góllal járult hozzá a győzelemhez.

Ebben a csoportban Montenegró 36-27-re nyert Izland ellen – a Mosonmagyaróvár montenegrói légiósai közül Katarina Dzaferovic két góllal járult hozzá a sikerhez, Andrijana Tatar nem talált a hálóba –, a szerb válogatott pedig meglepetésre 31-29-re legyőzte a spanyol együttest. Az MTI megjegyezte, hogy szerb részről a debreceni Jovana Jovovics hét gólt szerzett és az 57. percben piros lapot kapott, a ferencvárosi Dragana Cvijics mind a négy lövését értékesítette, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazics nem volt eredményes.