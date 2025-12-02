kézilabda-vbÁsbjørn N NattesDortmund

A szurkolók olyat tettek, ami példátlan a női kézilabda-világbajnokságon

A feröeri Ásbjørn N. Nattestad humorosnak szánt Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben azt kérte: adjanak neki pénzt, hogy elutazhasson Dortmundba a női kézilabda-világbajnokságra. A drukker nem gondolta volna, hogy 44 óra alatt az események gyökeres fordulatot vesznek. Ez (is) Feröer.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 18:31
Feröer
A kék mezes Feröer szerdán a németek ellen folytatja a világbajnokságot Fotó: IHF
Ásbjørn N. Nattestad a feröeri női kézilabda-válogatott egyik legnagyobb szurkolója. Néhány nappal ezelőtt gondolt egy merészet, és viccnek szánt Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta, hogy adjanak neki az emberek fejenként tíz koronát. Hogy miért? Mert nincs pénze, ezért nem tud elutazni Dortmundba a női kézilabda-világbajnokságra, ahol szerdán Feröer a házigazda németek ellen játszik majd a középdöntő első körében.

Feröer
Ez Feröer. Ásbjørn N. Nattestad, aki a szurkolók segítségével jutott el Dortmundba. Forrás: Facebook

A poszt írója maga sem gondolta volna, milyen fordulatot vesznek az események. Egyre többen és többen reagáltak, jelentkeztek, s azt kérték, adjon meg egy számlaszámot, mert utalnának neki. Két nap sem telt el, s a drukker indulhatott Németországba. 

Annyi pénzt kapott, hogy felszállhatott az Atlantic Airways koppenhágai járatára, majd a dán fővárosból kocsival és komppal folytatta útját.

 44 óra alatt Németországban találta magát, jelen pillanatban Dortmundban van, és ott várja a szerdai mérkőzést.

„A feröeri szurkolók összefogtak és segítettek abban, hogy itt lehessek” – írta. 

Sírni tudnék, komolyan. Nem is találom a szavakat a meghatottságtól. A félidőben meghívok majd néhány feröeri drukkert, fizetek nekik egy korsó sört és kolbászt, így hálálom meg a segítséget.

A feröeri csapat okozta eddig a női kézilabda-világbajnokság legnagyobb meglepetését azzal, hogy a csoportmeccsek során legyőzték a spanyolokat. Feröer a középdöntőben Szerbia, Németország és Izland csapatával találkozik majd.

 

