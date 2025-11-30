Az utánozhatatlan feröeri csoda: a gyerekek beköltöznek a kézilabdacsarnokba

Mielőtt a részletekbe belemennénk, annyit mindenképp el kell mondanom, hogy ennek a cikknek az írója nagyon sokszor járt a Feröer-szigeteken. Először 2013-ban, amikor még senki sem beszélt arról, hogy a kis szigetországnak nagy kézilabda-válogatottja lehet. Akkor még a labdarúgás volt az első számú sportág. 12 évvel ezelőtt Feröeren csak vágyakozva nézték a kézilabda világversenyeket, s arról beszéltek, hogy egyszer jó lenne nekik is eljutni oda.

A Feröer-szigetek női kézilabda-válogatottja 2024-ben már kijutott az Európa-bajnokságra

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Az olimpia az igazi tragédia a Feröer-szigetek számára

A skandináv kézilabda mind a férfi, mind a női vonalon rendkívül erős és meghatározója ennek a sportágnak. A nőknél a norvég, a férfiaknál a dán dominancia elképesztő – már ami a válogatottat illeti. A két regnáló olimpiai bajnok is skandináv: a nőknél Norvégia, a férfiaknál Dánia győzött a párizsi játékokon. Ha már az olimpiánál tartunk, akkor említsük meg újra azt, amit korábban megírtunk már: ha a feröeri kézilabda-válogatott (akár a férfi, akár a női) kivívná a 2028-as olimpiai selejtezős részvételt, el sem indulhatna, mert

Feröeren nincs önálló olimpiai bizottság, Dánia „fennhatósága” alá tartoznak.

Szerencséjük, hogy az IHF ilyen tekintetben megengedőbb, így Feröer – mint az IHF teljes jogú tagja – ott lehet a világ és az Európa-bajnokságokon is. Ami a futballt illeti, ott sincs semmilyen korlátozás. Ha Feröer kijutna egy felnőtt világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra, önállóan indulhatna. Utánpótlás-szinten erre volt már példa, mert Feröer 2017-ben kijutott az U17-es utánpótlás Európa-bajnokságra.

A 2024-es férfi kézilabda Európa-bajnokságon Feröer döntetlent játszott a norvégokkal. Ez volt az első olyan meccs, ami után az egész sportvilág felkapta a fejét. Nem csak azért, mert ez a döntetlen tényleg szenzációs eredmény volt, hanem azért is,

mert Feröer összlakosságának 10 százaléka elutazott Németországba erre a meccsre.

Ilyen nincs – mondogatták sokan. Nem lesz ez másként 2026 januárjában sem, amikor a következő Európa-bajnokságon Svédországban lép majd fel a feröeri válogatott. Ha a csoportjukból továbbjutnak, s a magyar válogatott is megteszi ugyanezt, akkor a középdöntőben összejön a magyar-feröeri ütközet. Ennél többet erről most ne beszéljünk, már csak azért sem, mert ennek a mérkőzésnek a végkimenetele (már ha tényleg összejön) erősen kétséges.