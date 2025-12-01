női kézi-vbspanyol női kézilabda-válogatottAmbros Martín

Hiába a történelmi blama, Ambros Martínék csattanós választ adtak a vb-n

Csoportelsőként jutott tovább a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság csoportköréből a spanyol válogatott, amely Montenegró 31-26-os legyőzésével biztosította helyét a középdöntőben. A spanyolokat irányító Ambros Martín a mérkőzés után kiemelte, játékosai igazi harcosokként küzdöttek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 9:26
A spanyol válogatott a Montenegró elleni győzelmével javított (Fotó: Jure Erzen/kolektiff)
A korábban Győrben és a magyar válogatott élén is dolgozó Ambros Martín irányította spanyol válogatott váratlan, 27-25-ös vereséget szenvedett az abszolút vb-újoncnak számító Feröertől, így Montenegró ellen mindenképpen nyernie kellett, ha nem akarta pont nélkül kezdeni a középdöntőt, valamint lemaradni a csoportelsőségről.

Ambros Martín ezúttal elégedett lehetett
Ambros Martín ezúttal elégedett lehetett (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Nos, a 2019-ben ezüstérmes csapat ezúttal nem bízott semmit a véletlenre az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette montenegróiak ellen, a második félidőben nyolc góllal is vezető spanyolok végül 31-26-ra nyertek, és mivel így hármas holtverseny alakult ki a csoportban, az egymás elleni gólkülönbség döntött, amelyben Ambros Martín együttese bizonyult a legjobbnak.

Ambros Martín a harcosságot emelte ki

– Fantasztikus mérkőzés volt, igazi csata mindkét csapat szempontjából. Érdemes kiemelni, hogy igazi harcosok alkották ma a spanyol válogatottat, ami nem csupán az ellenfél, hanem a két pont miatt is fontos volt. 

Az eredményen kívül is elégedettek lehetünk, kiváló munkát végeztünk

– idézi a spanyol szövetség hivatalos oldala a spanyol szövetségi kapitányt, aki szerint ezt a harcos mentalitást kell továbbvinni a következő találkozókra is. – Mondhatjuk, hogy ez még csak a kezdet. Az a terv, hogy ugyanígy folytatjuk, nem gondolunk arra, hogy mi lesz, vagy éppen milyen eredmények születhetnek, inkább meccsről meccsre haladunk, mindegyiket ebben a harcos szellemben megközelítve.

Az 57 esztendős szakember hozzátette, bár örömére szolgált a kíméletlen támadójáték, a védekezésben mutatott teljesítmény legalább ennyire fontos volt.

– Meccsben tartott minket a nehéz időszakokban, rendkívül bátrak voltunk elég világos elképzeléssel, annak ellenére is, hogy kikaptunk Feröertől. Tisztában voltunk vele, hogyan kell kezelni a fontos pillanatokat, nem stresszeltünk, a rossz döntések és az egyéni teljesítmények miatt sem. Támadásban továbbra is briliánsan játszunk, még a hat a hét elleni helyzeteket is ki tudtuk használni, tehát ilyen téren is fejlődtünk – mondta Ambros Martín, majd végezetül megjegyezte, az igazi győzelem abban rejlik, hogy képesek felülmúlni önmagukat.

A középdöntőt két ponttal kezdő spanyol válogatott Németország, Montenegró, Feröer, Szerbia és Izland társaságában szerepel a II. csoportban, amelynek programját a szerbek elleni mérkőzéssel kezdi kedden. A négy középdöntős csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe, onnantól egyenes kieséses szakaszban küzdenek a csapatok.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

