Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

Feröer-szigetek, kézilabda-vb, Rakul Wardum, Spanyolország

Hihetetlen szenzáció: lepofozták a Győr női kézilabdacsapatának korábbi sikeredzőjét

Pénteken este megszületett az utóbbi évek egyik nagy szenzációja, olyan, ami aligha volt a női kézilabda-világbajnokságok történetében. Az abszolút vb-újonc Feröer-szigetek ugyanis 27-25-re legyőzte az egykor szebb napokat látott Spanyolországot, amelynek kispadján a Győr egykori edzője, Ambros Martín ült.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 6:53
Feröer-szigetek
Joggal ünnepel a feröeri női kézilabda-válogatott, a spanyolok elleni siker történelmi és elképesztő Fotó: dimma.fo
Hogy volt-e veszélyérzete a spanyol női kézilabda-válogatottnak a Feröer-szigetek elleni világbajnoki csoportmérkőzés szünetében, azt legfeljebb azok tudják, akik ott voltak a csapat környékén. Azon sem csodálkoznánk, ha nem lett volna, elvégre a szünetben 14-11-re vezettek. Mi baj történhetne? Elvégre ott lesz a második félidő, amikor közéraknak még pár gólt, aztán jöhet a vacsora. Csakhogy az események másképpen alakultak.

Feröer-szigetek
Ambros Martín, a spanyolok szövetségi kapitánya sem hitte el, amit csapata a Feröer-szigetek ellen produkált
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Feröer-szigetek nem ismert kegyelmet

A második félidőben Feröer mindent egy lapra tett fel. Megérezték a vérszagot, azt, hogy ez a spanyol válogatott már régen nem az, amelyik a 2019-es világbajnokságon döntőt játszott (ezüstérmes lett), két évvel később pedig a negyedik helyen végzett. Feröer egészen drámai fordítást mutatott be, s végül 27-25-re megnyerte az összecsapást. 

Ilyet tényleg nem látott még a világ! Egy abszolút vb-újonc leckéztette meg az egykor volt nagy spanyol válogatottat.

A spanyol sportsajtó teljes döbbenettel fogadta a péntek este történteket. Az újságírók nem kertelnek és drámai vereségnek, borzalmas visszaesésnek nevezik azt, ami történt. Egyszerűen nem hiszik el, hogy a mérkőzés döntő szakaszában Feröer képes volt 5-1-es rohamot indítani, azaz a skandinávok úgy lőttek öt gólt, hogy közben csak egyet kaptak.

A spanyol válogatott kispadján a Magyarországon és Győrben is jól ismert szakember, Ambros Martín ül. Ha azt gondoljuk, hogy a történelmi kudarc után beadta a felmondását, nagyot tévedünk. Sőt, bizakodva tekintett a jövőbe.

Azt hiszem, jó mérkőzést játszottunk, leszámítva néhány konkrét pillanatot. Ez a vereség tanulságul szolgálhat számunkra.

Továbbra is keményen kell dolgozzunk, hogy a csapat védőjátéka erősebb legyen.”

Rakul Wardum: a kapus, aki őrületbe kergette Spanyolországot

Az vb-újonc feröeri kapus, Rakul Wardum egészen elképesztő második félidőt produkált. A meccs végén a 39%-os védési statisztika és a 15 megfogott spanyol lövés azt mutatta, ő volt az egyik kulcsembere ennek a mérkőzésnek. A támadójátékban Jana Mittún szintén remek teljesítményt nyújtott: 6 góljával a feröeri csapat támadásainak vezére volt. Nála is jobban és eredményesebben játszott Pernille Brandenborg, aki 7 gólt dobott és ezzel az egész meccs legjobbjának bizonyult. A mérkőzés végén ő kapta meg a legjobb játékosnak járó elismerést.

Faroe Islands' goalkeeper #88 Rakul S. Wardum (L) deflects a penalty from Croatia's right back #23 Katarina Pavlovic during the women's EHF 2024 European championship handball game between Croatia and Faroe Islands at the St Jakobshalle in Basel on December 1, 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Rakul Wardum, a feröeriek csodakapusa őrületbe kergette a spanyolokat
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A feröeri csapat ezzel kissé megkavarta a csoportot, amelyből három csapat jut tovább.

Mivel a négyes leggyengébb tagját, Paraguay-t várhatóan mindenki megveri, így a spanyolok sem esnek ki, de a feröeri vereség miatt pont nélkül kezdik a középdöntőt.

A spanyolok vasárnap a csoport legerősebb tagjával, Montenegróval játszanak majd. 

Az IHF lelkendezik: történelmi siker ez

Várható volt, hogy a feröeri diadal kapóra jön a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek, amely pontosan azért emelte fel a női vb mezőnyét is 32 csapatra, hogy a feltörekvő nemzeteknek is szereplési lehetőséget adjon. Az biztos, hogy Feröernek korábban (amikor 16 vagy 24 csapat szerepelt a női kézilabda vb-n) esélye sem volt arra, hogy kijusson a világbajnokságra. Tegyük azonban azt is hozzá, hogy a feröeri sikerhez semmi köze nincsen az IHF-nek. 

A szigetországban évek óta szisztematikus és a dán iskolán alapuló fejlődés és munka folyik. 

A feröeri férfi kézilabda-válogatott már megmutatta erejét, hiszen a 2024-es Európa-bajnokságon döntetlent játszottak a sokkal esélyesebb Norvégia ellen. Most pedig itt vannak a feröeri nők, akik ezzel a győzelemmel jelezték: lassan velük is érdemes lesz számolni.

A nemzetközi szaksajtó sem fukarkodik a dicséretekkel: minden idők egyik legnagyobb vb-meglepetésének nevezik a feröeriek győzelmét Spanyolország ellen. Azt írták, hogy ez a diadal példát és erőt ad a kisebb nemzetek válogatottjainak. Ma már senkit nem érdemes és nem is szabad lebecsülni. Erről pénteken este a szerb női csapat is megbizonyosodhatott, amikor csak óriási nehézségek árán tudták legyőzni Izlandot.

Óriási a boldogság a skandináv szigetországban

Nem csodálkozunk azon, hogy péntek este óta a feröeri sajtóban ez a meccs az abszolút címlapsztori. A lapok mindegyike arról írt, hogy ez a győzelem nem várt siker, hiszen előzetesen mindenki úgy számolt, hogy a feröeri csapat legfeljebb Paraguay ellen érhet el sikert. A mostani győzelem azonban teljesen más megvilágításba helyezi az előzetes várakozásokat. 

Feröer ezzel a diadallal szinte már továbbjutott

(azt senki sem tudja elképzelni, hogy Paraguay legyőzze őket), innentől kezdve pedig újabb mérkőzések várnak a női kézilabda-világbajnokság eddigi legnagyobb szenzációját okozó együttesére. Többek között a szerbekkel és a németekkel is játszani fognak. Látva a szerb csapat jelenlegi állapotát, abban sem lehetünk biztosak, hogy a spanyolok elleni szenzációt követően nem történik-e újabb csoda a feröeri női kézilabda-válogatottal.

