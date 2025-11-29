Hihetetlen szenzáció: lepofozták a Győr női kézilabdacsapatának korábbi sikeredzőjét

Hogy volt-e veszélyérzete a spanyol női kézilabda-válogatottnak a Feröer-szigetek elleni világbajnoki csoportmérkőzés szünetében, azt legfeljebb azok tudják, akik ott voltak a csapat környékén. Azon sem csodálkoznánk, ha nem lett volna, elvégre a szünetben 14-11-re vezettek. Mi baj történhetne? Elvégre ott lesz a második félidő, amikor közéraknak még pár gólt, aztán jöhet a vacsora. Csakhogy az események másképpen alakultak.

Ambros Martín, a spanyolok szövetségi kapitánya sem hitte el, amit csapata a Feröer-szigetek ellen produkált

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A Feröer-szigetek nem ismert kegyelmet

A második félidőben Feröer mindent egy lapra tett fel. Megérezték a vérszagot, azt, hogy ez a spanyol válogatott már régen nem az, amelyik a 2019-es világbajnokságon döntőt játszott (ezüstérmes lett), két évvel később pedig a negyedik helyen végzett. Feröer egészen drámai fordítást mutatott be, s végül 27-25-re megnyerte az összecsapást.

Ilyet tényleg nem látott még a világ! Egy abszolút vb-újonc leckéztette meg az egykor volt nagy spanyol válogatottat.

A spanyol sportsajtó teljes döbbenettel fogadta a péntek este történteket. Az újságírók nem kertelnek és drámai vereségnek, borzalmas visszaesésnek nevezik azt, ami történt. Egyszerűen nem hiszik el, hogy a mérkőzés döntő szakaszában Feröer képes volt 5-1-es rohamot indítani, azaz a skandinávok úgy lőttek öt gólt, hogy közben csak egyet kaptak.

A spanyol válogatott kispadján a Magyarországon és Győrben is jól ismert szakember, Ambros Martín ül. Ha azt gondoljuk, hogy a történelmi kudarc után beadta a felmondását, nagyot tévedünk. Sőt, bizakodva tekintett a jövőbe.

Azt hiszem, jó mérkőzést játszottunk, leszámítva néhány konkrét pillanatot. Ez a vereség tanulságul szolgálhat számunkra.

Továbbra is keményen kell dolgozzunk, hogy a csapat védőjátéka erősebb legyen.”

Rakul Wardum: a kapus, aki őrületbe kergette Spanyolországot

Az vb-újonc feröeri kapus, Rakul Wardum egészen elképesztő második félidőt produkált. A meccs végén a 39%-os védési statisztika és a 15 megfogott spanyol lövés azt mutatta, ő volt az egyik kulcsembere ennek a mérkőzésnek. A támadójátékban Jana Mittún szintén remek teljesítményt nyújtott: 6 góljával a feröeri csapat támadásainak vezére volt. Nála is jobban és eredményesebben játszott Pernille Brandenborg, aki 7 gólt dobott és ezzel az egész meccs legjobbjának bizonyult. A mérkőzés végén ő kapta meg a legjobb játékosnak járó elismerést.