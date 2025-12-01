válogatottStuttgartnői kézilabda vbsvéd női kézilabda-válogatottTomas Axnér

Teljes érdektelenség a női kézilabda-vb-n, de a kapitány csak nevetett

Svédország két forduló után plusz 37-es gólkülönbséggel áll a női kézilabda-világbajnokság csoportkörében. Legutóbb Kuba ellen 46-17-re győzött a svéd válogatott Stuttgartban, az egyoldalú mérkőzés után pedig nem volt érdeklődés Tomas Axnér szövetségi kapitány szavai iránt a női kézilabda-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 6:03
A csehek ellen kevesebb néző, de legalább több újságíró volt kíváncsi a svéd női kézilabda-válogatottra (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legutóbbi olimpián és világbajnokságon is negyedik Svédország a holland–német közös rendezésű női kézilabda-vb nyitókörében 31-23-ra győzte le Csehországot, majd a Kuba elleni 46-17-es sikerrel a középdöntőbe jutását is bebiztosította. A németek mellett a svédek csoportját is Stuttgartban rendezik, ám úgy tűnik, a társházigazda találkozói iránt jóval nagyobb az érdeklődés. Bár több mint ötezer néző volt kíváncsi a Kuba elleni összecsapásra, Tomás Axnér, a svéd szövetségi kapitány legutóbbi sajtótájékoztatója érdektelenségbe fulladt.

A svéd válogatottat irányító Tomás Axnér szavaira nem voltak kíváncsiak a női kézilabda-vb-n
A svéd válogatottat irányító Tomás Axnér szavaira nem voltak kíváncsiak a női kézilabda-vb-n (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

Érdektelenségbe fulladt a svédek sajtótájékoztatója a női kézilabda-vb-n

A dán Esbjerg edzőjeként is ismert Axnér a Kuba elleni találkozót követően a kötelezettségének megfelelően igyekezett a sajtóterembe, ahol azonban hiába várt még néhány percet, egyetlen újságíró sem jelent meg. Az 55 éves szakemberen kívül mindössze két tolmács és két önkéntes volt a teremben – hogy kevésbé legyen kínos a történet, utóbbiak egyike végül kérdezett egyet tőle.

– Csak teszem, amit mondanak. Mi ott ültünk, de más nem volt ott. Nem tudom, hogy közvetítik-e ezeket valahol, és ha igen, ki nézi, de úgy tettem, mintha a kamerának beszélnék. 

Feltételezem, hogy valaki nézi, különben elég értelmetlennek tűnik az egész

– nyilatkozta nevetve Tomás Axnér, aki azt is megjegyezte, hogy a Kuba elleni 29 gólos győzelemnek semmilyen hasznát nem látta. Hasonlata szerint a mérkőzés „olyan volt, mint jégesőben kihajtani egy autómosóból".

A svéd válogatott hétfőn az eddig szintén hibátlan Brazília ellen vív meg a csoportelsőségért a G jelű kvartettben.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojeleknyugat

A kőbaltás ember

Bogár László avatarja

Az elmúlt nyolcvan év viszonylagos békéjét technoevolúciós értelemben az atomfegyverek megjelenése adta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu