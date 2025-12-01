Teljes érdektelenség a női kézilabda-vb-n, de a kapitány csak nevetett

A legutóbbi olimpián és világbajnokságon is negyedik Svédország a holland–német közös rendezésű női kézilabda-vb nyitókörében 31-23-ra győzte le Csehországot, majd a Kuba elleni 46-17-es sikerrel a középdöntőbe jutását is bebiztosította. A németek mellett a svédek csoportját is Stuttgartban rendezik, ám úgy tűnik, a társházigazda találkozói iránt jóval nagyobb az érdeklődés. Bár több mint ötezer néző volt kíváncsi a Kuba elleni összecsapásra, Tomás Axnér, a svéd szövetségi kapitány legutóbbi sajtótájékoztatója érdektelenségbe fulladt.

A svéd válogatottat irányító Tomás Axnér szavaira nem voltak kíváncsiak a női kézilabda-vb-n (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

Érdektelenségbe fulladt a svédek sajtótájékoztatója a női kézilabda-vb-n

A dán Esbjerg edzőjeként is ismert Axnér a Kuba elleni találkozót követően a kötelezettségének megfelelően igyekezett a sajtóterembe, ahol azonban hiába várt még néhány percet, egyetlen újságíró sem jelent meg. Az 55 éves szakemberen kívül mindössze két tolmács és két önkéntes volt a teremben – hogy kevésbé legyen kínos a történet, utóbbiak egyike végül kérdezett egyet tőle.

– Csak teszem, amit mondanak. Mi ott ültünk, de más nem volt ott. Nem tudom, hogy közvetítik-e ezeket valahol, és ha igen, ki nézi, de úgy tettem, mintha a kamerának beszélnék.

Feltételezem, hogy valaki nézi, különben elég értelmetlennek tűnik az egész

– nyilatkozta nevetve Tomás Axnér, aki azt is megjegyezte, hogy a Kuba elleni 29 gólos győzelemnek semmilyen hasznát nem látta. Hasonlata szerint a mérkőzés „olyan volt, mint jégesőben kihajtani egy autómosóból".

A svéd válogatott hétfőn az eddig szintén hibátlan Brazília ellen vív meg a csoportelsőségért a G jelű kvartettben.