Orbán Viktor: Ha egy országnak nagy a szíve + videó

Ötvenmillió forint gyűlt össze DPK-termékekből, amit a Kárpátaljai Kegyes Alapítványnak ajánlottak fel.

2025. 12. 21. 14:37
„Ha egy országnak nagy a szíve. Viccnek indult, segítség lett belőle” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) jótékonysági akciójára. 

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor
Népszerűek és jó célt szolgálnak a DPK-termékek Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor beszámolt róla, hogy a firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből eddig ötvenmillió forint gyűlt össze, amit a kárpátaljai Kegyes Alapítványnak ajánlanak fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában.

És itt még nincs vége, a virágos rajzos pulcsira ma még lehet licitálni – tette hozzá a kormányfő.

Kérem, tegyék meg a téteket, mert minden forint jó célra megy

– buzdított adakozásra a miniszterelnök

 

Borítókép: Ötvenmillió forint gyűlt össze a DPK termékeiből (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
