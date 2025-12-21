Orbán Viktor: Ha egy országnak nagy a szíve + videó

„Ha egy országnak nagy a szíve. Viccnek indult, segítség lett belőle” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) jótékonysági akciójára.

Népszerűek és jó célt szolgálnak a DPK-termékek Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor beszámolt róla, hogy a firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből eddig ötvenmillió forint gyűlt össze, amit a kárpátaljai Kegyes Alapítványnak ajánlanak fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában.

És itt még nincs vége, a virágos rajzos pulcsira ma még lehet licitálni – tette hozzá a kormányfő.

Kérem, tegyék meg a téteket, mert minden forint jó célra megy

– buzdított adakozásra a miniszterelnök.