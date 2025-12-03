Netflix-előfizető? Legyen nagyon óvatos, itt a legújabb átverés

A csalók sosem pihennek, most éppen a Netflix előfizetőinek az adatait akarják megszerezni – írja az Infostart. Az elmúlt hetekben új hullámban jelentek meg azok a megtévesztő üzenetek, amelyek a Netflix hivatalos értesítéseire hasonlítanak, ám valójában adathalász csalók küldik őket.
Az adathalászat felismerhető
A levelek gyakran azt állítják, hogy a felhasználó előfizetése felfüggesztés alatt áll vagy frissítés szükséges a szolgáltatás folytatásához, majd egy linkre irányítják az olvasót. A címzettek többsége nem gyanakszik, hiszen a felület professzionálisnak tűnik, és a kialakítás szinte teljesen megegyezik a valódi Netflix-oldallal. A kattintás után azonban egy hamis bejelentkezési felület fogadja őket, ahol a csalók a jelszót, majd a fizetési adatokat próbálják megszerezni – írja a portál.
A Netflix ugyanakkor világosan közölte, soha nem kérnek e-mailben vagy sms-ben
- jelszót,
- bankkártyaadatot vagy
- azonnali fizetési megerősítést.
A vállalat mindenkit arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzeneteket azonnal törölje, és ha valaki már megadott adatokat, haladéktalanul változtassa meg jelszavát, valamint értesítse a bankját. A csalók módszerei egyre kifinomultabbak, ezért a szakértők szerint különösen fontos, hogy a felhasználók minden sürgető hangvételű fizetési felszólítást gyanakvással kezeljenek, és kizárólag a szolgáltató hivatalos felületeit használják.
