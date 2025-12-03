Rendkívüli

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Netflix-előfizető? Legyen nagyon óvatos, itt a legújabb átverés

Ismét adathalász üzenetekkel bombázzák a felhasználókat csalók, akik most a Netflix nevében próbálnak hozzáférni személyes és bankkártyaadatokhoz. A hamis értesítések rendkívül megtévesztők, sokan pedig csak akkor jönnek rá, hogy átverés, azaz adathalászat áldozatai lettek, amikor már késő, és fizettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 7:56
Adathalászok pályáznak a Netflix előfizetők adataira. Illusztráció Fotó: DC Studio Forrás: Shutterstock
A csalók sosem pihennek, most éppen a Netflix előfizetőinek az adatait akarják megszerezni – írja az Infostart. Az elmúlt hetekben új hullámban jelentek meg azok a megtévesztő üzenetek, amelyek a Netflix hivatalos értesítéseire hasonlítanak, ám valójában adathalász csalók küldik őket. 

adathalászat, Novemberben több, min 40 film és sorozat távozik a Netflixről.
A Netflix előfizetői adathalászat áldozatai lehetnek. Forrás: Magyar Nemzet

Az adathalászat felismerhető

A levelek gyakran azt állítják, hogy a felhasználó előfizetése felfüggesztés alatt áll vagy frissítés szükséges a szolgáltatás folytatásához, majd egy linkre irányítják az olvasót. A címzettek többsége nem gyanakszik, hiszen a felület professzionálisnak tűnik, és a kialakítás szinte teljesen megegyezik a valódi Netflix-oldallal. A kattintás után azonban egy hamis bejelentkezési felület fogadja őket, ahol a csalók a jelszót, majd a fizetési adatokat próbálják megszerezni – írja a portál. 

A Netflix ugyanakkor világosan közölte, soha nem kérnek e-mailben vagy sms-ben

  •  jelszót, 
  • bankkártyaadatot vagy
  • azonnali fizetési megerősítést. 

A vállalat mindenkit arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzeneteket azonnal törölje, és ha valaki már megadott adatokat, haladéktalanul változtassa meg jelszavát, valamint értesítse a bankját. A csalók módszerei egyre kifinomultabbak, ezért a szakértők szerint különösen fontos, hogy a felhasználók minden sürgető hangvételű fizetési felszólítást gyanakvással kezeljenek, és kizárólag a szolgáltató hivatalos felületeit használják.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekGiret Viktor

Jaj, micsoda skandalum!

Bayer Zsolt avatarja

Őrület mi? A többi európai diplomata és katonai attasé mellett ott volt a magyar – kapaszkodj meg! – katonai attasé is.

