Mint a filmeken: órákig lógott a szakadék fölött egy kamion fülkéjében rekedt sofőr + videó

Órákig tartó drámai művelet után sikerült épségben kimenteni egy sofőrt, akinek teherautója egy híd korlátján átbukva, a mélység fölött lógott Nyugat-Virginiában. A jármű vezetőfülkéje átbillent a híd peremén,
az autó pedig szó szerint a semmibe lógott a kabinban rekedt a sofőrrel
– számolt be az esetről a BBC.
A helyszínre érkező tűzoltók és mentőegységek egy darut állítottak fel, majd egy csörlőrendszerrel, óriási körültekintéssel emelték ki a férfit a kabinból. A látvány még a rutinos szakembereket is megrázta. A sofőr élete szó szerint egy hajszálon múlt.
A csoda azonban megtörtént: a vezető sértetlenül megúszta a hátborzongató balesetet.
Borítókép: Képernyőkép (Forrás: YouTube)
