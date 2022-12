A magyar színeket levetkőző Liu Shaoang is lehet az Év Sportolója

Pénteken megkezdődött a szavazás, amelyen a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai a 65. alkalommal választják meg hazánk legjobb sportolóit. Idén egyértelműen a férfiak kategóriája hozza a legnagyobb izgalmakat, itt ugyanis dönteni kell, hogy mi ér többet: Milák Kristóf két világbajnoki és három Európa-bajnoki aranya, plusz újabb világcsúcsa vagy a hazánk első téli olimpiai egyéni aranyérmét tető alá hozó Liu Shaoang páratlan teljesítménye, aki épp elhagyja az országot.

Pusztán sportszakmai szempontból is izgalmas a verseny kettejük között, hiszen Liu Shaoang amellett, hogy a pekingi olimpián megnyerte az 500 méteres számot a rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyében, 1000 méteren és a vegyes váltó tagjaként is bronzérmet szerzett, majd a montreali világbajnokságról tarolással, négy aranyéremmel a nyakában tért haza. Esetében ugyanakkor azt is figyelembe vehetik a szavazásnál, hogy testvérével, Liu Shaolin Sándorral együtt nem kívánnak a továbbiakban magyar színekben versenyezni, és vélhetően Kínát képviselik majd a következő világversenyeken, hiszen egy ideje már ott is edzenek.

Mindenképpen pikáns lenne, ha idén egy olyan sportoló kapná az Év sportolója díjat az egyik legfontosabb kategóriában, akiről már köztudott, hogy levetkőzi a magyar színeket.

Az MSÚSZ 2023. január 9-én, hétfőn új helyszínen, a budapesti Operaházban rendezi meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2022 díjátadót. Már az is érdekes lesz, hogy Liu Shaoang megjelenik-e a helyszínen, hiszen az eredményei alapján a legjobb háromba kerülése magától értetődőnek tűnik, és a kategóriánkénti top három ott szokott lenni a gálán.

2018-ban Liu Shaoang testvére, Liu Shaolin Sándor lett az Év sportolója. A fivérek jelenleg hazánkban tartózkodnak, hogy személyesen tárgyaljanak az elválásuk feltételeiről, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség ugyanis a Világgazdaság becslése szerint 283 millió forintos lelépési díjat követel a sportolóktól.

A jelöltek (ábécérendben):

férfiak:

Halász Bence (atlétika)

Kiss Norbert (autósport)

Kopasz Bálint (kajak-kenu)

Kós Hubert (úszás)

Liu Shaoang (rövid pályás gyorskorcsolya)

Milák Kristóf (úszás)

Muszukajev Iszmail (birkózás)

Salim Omar (tekvondó)

Szilágyi Áron (vívás)

Valter Attila (kerékpár)

nők:

Fegyverneky Zsófia (kosárlabda)

Gulyás Michelle (öttusa)

Keszthelyi-Nagy Rita (vízilabda)

Kovács Zsófia (torna)

Kozák Luca (atlétika)

Kőhalmi Emese (kajak-kenu)

Madarász Viktória (atlétika)

Mihályvári-Farkas Viktória (úszás)

Senánszky Petra (úszás)

Vas Kata Blanka (kerékpár)

Az év csapata (egyéni sportágak csapatversenye):

Bragato Giada, Nagy Bianka (kajak-kenu)

férfi 4×200-as gyorsváltó (úszás)

férfi kardválogatott

férfi öttusaválogatott

Kiss Blanka, Lucz Anna (kajak-kenu)

Nádas Bence, Kopasz Bálint (kajak-kenu)

női kardválogatott

nyílt vízi vegyes váltó (úszás)

rövid pályás gyorskorcsolya vegyes váltó

Szabó Bence, Furkó Kálmán (evezés)

Az év csapata (hagyományos csapatok):

Ferencváros, férfi labdarúgócsapat

Férfi jégkorong-válogatott

Férfi labdarúgó-válogatott

Férfi vízilabda-válogatott

FTC-Telekom, férfi vízilabdacsapat

Győri Audi ETO KC, női kézilabdacsapat

Női jégkorong-válogatott

Női röplabda-válogatott

Női vízilabda-válogatott

Sopron Basket, női kosárlabdacsapat

edzők:

Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Csang Csing Lina, Bánhidi Ákos, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott edzői

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője

Decsi András, a férfi kardválogatott vezetőedzője

Demeter Irén (kajak-kenu), Kopasz Bálint edzője

Gáspár Dávid, a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának edzője

Pruzsina István (para kajak-kenu), Kiss Péter Pál és Juhász Tamás edzője

Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Varga Zsolt, az FTC-Telekom edzője és a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Virth Balázs (úszás), Milák Kristóf edzője

Fogyatékos sportolók:

férfiak:

Barna László (görkorcsolya, speciális olimpikon)

Bácsi Bernát (asztalitenisz, szervátültetett)

Czinkán Olivér (atlétika, szervátültetett)

Földi Bence (kerékpár, siketlimpikon)

Gelencsér Róbert (atlétika, szervátültetett)

Hegedűs László (boccia, paralimpikon)

Juhász Tamás (kajak-kenu, paralimpikon)

Kiss Péter Pál (kajak-kenu, paralimpikon)

Mihálovits Tamás (atlétika, szervátültetett)

Osváth Richárd (kerekesszékes vívás, paralimpikon)

nők:

Biatovszki Míra (sportlövészet, siketlimpikon)

Dávid Krisztina (sportlövészet, paralimpikon)

Hajmási Éva (kerekesszékes vívás, paralimpikon)

Konkoly Zsófia (úszás, paralimpikon)

Pap Bianka (úszás, paralimpikon)

Surnyák Patrícia (görkorcsolya, speciális olimpikon)

Szabó Alexandra (boccia, paralimpikon)

Szvitacs Alexa (asztalitenisz, paralimpikon)

Tóth Irma (asztalitenisz, szervátültetett)

Veres Amarilla (kerekesszékes vívás, paralimpikon)

csapat:

Asztalitenisz férfi páros (szervátültetett)

Asztalitenisz vegyes páros (szervátültetett)

Boccia válogatott (kerekesszékes)

Bowling egyesített csapat (értelmi sérült, speciális olimpikon)

Curling vegyes páros (kerekesszékes)

Egyesített kézilabda-válogatott (értelmi sérült és ép játékosok együtt, speciális olimpikonok)

Férfi kerekesszékes kardcsapat

Női kerekesszékes vívóválogatott

Röplabda-válogatott (szervátültetett)

Tájfutóváltó (siketlimpiai)

Borítókép: Liu Shaoang a történelmi aranyéremmel (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)