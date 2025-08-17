Mozgásba lendült az ingatlanszektor, leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata; hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet – heti összefoglaló

Meglepetés történt az albérletpiacon, a korábbinál mérsékeltebb drágulást hozott eddig a főszezon. A KSH–Ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Éves összevetésben is lassult az albérletpiacon az árak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra. A saját otthon a stabilitás és a jövőtervezés egyik legfontosabb záloga – mutatott rá legfrissebb reprezentatív kutatásában a Szent István Intézet. Azt vizsgálták, hogyan vélekednek a magyarok a lakhatási helyzetükről, milyen családalapítási terveik vannak, és hogyan ítélik meg az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat. Azaz hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják.

Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el, a megépülő lakások beleférhetnek a legfeljebb másfél millió forintos négyzetméterár-keretbe

Fotó: Kallus György

Leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata

Tervezett karbantartást végez az MVM az online ügyfélszolgálatán várhatóan augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között. A munka elvégzését követően a társaság új funkciókat vezet majd be. Emiatt azonban a karbantartás idején az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – hívja fel a figyelmet weboldalán az MVM. Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsolóábra szerepel a számlájukon.

Befejeződött a nyári aratás, az ország kenyere idén is biztosított

A napokban befejeződött a nyári aratás Magyarországon. A rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest. Köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalára – közölte Nagy István agrárminiszter.

Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el a közeljövőben

„Mozgásba lendült az ingatlanszektor, több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Az államtitkár közölte: a nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltak. Több olyan budapesti fejlesztés van, amely már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos négyzetméterár alá fogja árazni a lakásokat, ami jó hír az elsőlakás-vásárlóknak.