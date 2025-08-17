MVMingatlanLázár János

Mozgásba lendült az ingatlanszektor, leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata; hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet – heti összefoglaló

Megtorpant a drágulás az albérletpiacon. Karbantartást végeznek, ha előre fizetős árammérője van, a hétvégén nem tudja majd feltölteni. Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el a közeljövőben. Hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdáknak – heti összefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 6:17
A magyarok előnyben részesítik a saját ingatlant, az Otthon Start is lényegében erre reflektál, de az sem mellékes, hogy alacsonyabb lehet a törlesztője, mint a lakbér Forrás: Kállai Márton Szabad Föld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepetés történt az albérletpiacon, a korábbinál mérsékeltebb drágulást hozott eddig a főszezon. A KSH–Ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Éves összevetésben is lassult az albérletpiacon az árak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra. A saját otthon a stabilitás és a jövőtervezés egyik legfontosabb záloga – mutatott rá legfrissebb reprezentatív kutatásában a Szent István Intézet. Azt vizsgálták, hogyan vélekednek a magyarok a lakhatási helyzetükről, milyen családalapítási terveik vannak, és hogyan ítélik meg az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat. Azaz hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják.

ingatlanfejlesztés 20210623 Budapest Elkészült Budapest legszélesebb sétálóutcája.Cordia International Zrt. Futureal csoport Újabb állomásához érkezett a Corvin Sétány, Közép-Európa egyik legnagyobb, több mint egy évtizede elindított városrész-megújítási programjának központi eleme: szerkezetkész a Grand Corvin második ütemében épült utolsó lakóháza is. A beruházással 22 hektár terület újult meg. Összesen közel egymilliárd euró értékben 2700 új lakás, 100 ezer négyzetméter irodaterület és 50 ezer négyzetméter kereskedelmi ingatlan épült meg. Sajtóbejárás Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el, a megépülő lakások beleférhetnek a legfeljebb másfél millió forintos négyzetméterár-keretbe
Fotó: Kallus György

Leáll hétvégén az MVM online ügyfélszolgálata

Tervezett karbantartást végez az MVM az online ügyfélszolgálatán várhatóan augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között. A munka elvégzését követően a társaság új funkciókat vezet majd be. Emiatt azonban a karbantartás idején az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel – hívja fel a figyelmet weboldalán az MVM. Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsolóábra szerepel a számlájukon.

Befejeződött a nyári aratás, az ország kenyere idén is biztosított

A napokban befejeződött a nyári aratás Magyarországon. A rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest. Köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalára – közölte Nagy István agrárminiszter.

Több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el a közeljövőben

„Mozgásba lendült az ingatlanszektor, több tucat ingatlanfejlesztés indulhat el rövid időn belül” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Az államtitkár közölte: a nagy ingatlanfejlesztőkkel már az elmúlt hetekben is több körben tárgyaltak. Több olyan budapesti fejlesztés van, amely már rendelkezik építési engedéllyel és amely lakások lekötése hamarosan elindul. Több fejlesztő a korábban tervezett 1,5 millió forint feletti értékesítési ár helyett 1,5 millió forintos négyzetméterár alá fogja árazni a lakásokat, ami jó hír az elsőlakás-vásárlóknak.

Lázár János bejelentette: hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet százmilliárd forintból

A következő fél évben százmilliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok – jelezte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázár Live legújabb adásában. A miniszter beszélt arról is, hogy mi lesz azokkal az útfelújításokkal, amelyeket 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően a beruházási stop jegyében leállították. Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatók – mondta Lázár János, azonban világossá tette, hogy az autópálya-építések jelentik az első számú prioritást, amelyekből az államnak komoly haszna származik. Példaként említette 

  • az M4-es, 
  • az M8-as, 
  • M60-as befejezése mellett 
  • a mohácsi Duna-hidat, 
  • illetve, a 8-as út négysávosítását is. 

Kavosz: hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdák számára

Új konstrukció segíti a ragadós száj- és körömfájás-betegség által érintett állattenyésztőket, a Széchenyi-kártya-programban, amelyet a Kavosz koordinál, hamarosan új, nullaszázalékos kamatozású, kezelési költség és egyéb hiteldíjak nélküli, támogatott folyószámlahitelt vehetnek igénybe – közölte a Kavosz Zrt. pénteken. Hangsúlyozták, az intézkedés célja, hogy gyors és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a gazdáknak és támogassa a mezőgazdasági ágazat hosszú távú stabilitását, egyrészt biztosítani az állategészségügyi biztonságot és az élelmiszer-ellátási lánc zavartalanságát, másrészt fenntartani a gazdasági stabilitást az állattenyésztési ágazatban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekDeutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.