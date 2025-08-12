Megtorpant a drágulás az albérletpiacon

Megérkezett a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni szokásos keresleti hullám az egyetemvárosokba, Budapesten viszont elmaradt, amely részben az Otthon start program előszeleként is értékelhető. A kínálat viszont mindenhol bővült, ennek eredményeként a KSH-Ingatlan.com júliusi lakbérindexe 1,4 százalékos havi drágulást mutat– számolt be az Ingatlan.com.

Albérletpiac / Fotó: Rákóczy Ádám

Ezt látni az albérletpiac keresleti és kínálati oldalán

Felemás eredményt hozott idén a felvételi ponthatárok kihirdetése a keresleti oldalon.

Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze négy százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken hszszázalékos volt a növekedés.

A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.

„A ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e” – veti fel Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon start program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. „Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak – mutatott rá”

Ennyibe kerülnek az albérletek ma

Az Ingatlan.com elemzése a legfrissebb albérletárakról is beszámol. Budapesten a legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül