Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Megtorpant a drágulás az albérletpiacon

Meglepetés történt az albérletpiacon, a korábbinál mérsékeltebb drágulást hozott eddig a főszezon. A KSH–Ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Éves összevetésben is lassult az albérletpiacon az árak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra.

2025. 08. 12. 10:33
A vidéki nagyvárosokban is a budapestihez hasonló a trend Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország
Megérkezett a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni szokásos keresleti hullám az egyetemvárosokba, Budapesten viszont elmaradt, amely részben az Otthon start program előszeleként is értékelhető. A kínálat viszont mindenhol bővült, ennek eredményeként a KSH-Ingatlan.com júliusi lakbérindexe 1,4 százalékos havi drágulást mutat– számolt be az Ingatlan.com.

albérlet szja bevallás albérletpiac
Albérletpiac / Fotó: Rákóczy Ádám

Ezt látni az albérletpiac keresleti és kínálati oldalán

Felemás eredményt hozott idén a felvételi ponthatárok kihirdetése a keresleti oldalon. 

Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze négy százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken hszszázalékos volt a növekedés. 

A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.

„A ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e” – veti fel Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. 

Hozzátette: az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon start program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. „Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak – mutatott rá”

Ennyibe kerülnek az albérletek ma

Az Ingatlan.com elemzése a legfrissebb albérletárakról is beszámol. Budapesten a legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül 

a VI. kerületben 300 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, 

a VIII. kerületben 247 ezer forint, 

a XI.-ben 275 ezer forint, 

míg a XIII.-ban 270 ezer forintot tett ki.

Vidéket, az egyetemvárosokat nézve az látszik, hogy 

Debrecen a legdrágább, ahol 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj, Győrben 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért. 

Ugyanakkor a veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden egyaránt 170 ezer forint az átlag, Kecskeméten viszont 150 ezer, míg Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros 125 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal. 

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

