Michelisz Norbert helyet kapott a vadonatúj szuper bajnokságban

A World Tour tulajdonképpen egy hibrid bajnokság. Nincs önálló versenynaptára, hanem ebben a kategóriában eddig is volt sok kisebb nemzeti, regionális, kontinentális bajnokság, ezek közül kiválasztottak kilenc patinás versenyt, és ezekből áll össze a World Tour 2023-as idénye. A sorozat állandó résztvevői – köztük Michelisz – ott lesznek az összes fordulóban, és gyűjtik a pontokat, miközben olyanokkal is megküzdenek a pályán, akik egy másik bajnokságban érdekeltek. Ebből érdekes helyzetek alakulhatnak ki.

A mezőny még alakulóban van, de az már biztos, hogy a Link&Co, amely a Hyundai egyik legnagyobb riválisa volt a WTCR-ben, az új bajnokságban is indul, méghozzá a korábbi bajnok Thed Björk és Yann Ehrlacher mellett még két pilótával. A WTCR korábbi gyártói közül az Audi is ott lesz a pályán, viszont a Cupra, amelynek autóit legutóbb a magyar Zengő Motorsport üzemeltette, eddig nem nyilatkozott.

A World Tour az elődeihez (WTCR, WTCC) hasonlóan a Hungaroringre is ellátogat a nyáron, s Európa mellett Dél-Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában is rendeznek versenyeket benne. E tekintetben máris túlszárnyalja a WTCR-t, amely a legszebb napjaiban (a Michelisz győzelmével véget ért 2019-es évben) is csak három kontinensen futott (Afrika, Európa és Ázsia), az utolsó három idényéből kettőben pedig nem tette ki a lábát Európából.

A TCR World Tour 2023-as versenynaptára:

1. forduló: Portugália, Portimao, április 28–30.

2. forduló: Belgium, Spa-Francorchamps, május 26–28.

3. forduló: Olaszország, Vallelunga, június 9–11.

4. forduló: Magyarország, Hungaroring, június 16–18.

5. forduló: Uruguay, El Pinar augusztus 18–20.

6. forduló: Argentína, Villa Mercedes, augusztus 25–27.

7. forduló: helyszín később, november 3–5.

8. forduló: Ausztrália, Bathurst, november 10–12.

9. forduló: Makaó, Guia, november 17–19.

Borítókép: Michelisz Norbert marad a Hyundai kötelékében az új idényben is (Fotó: Antonin Vincent / DPPI)