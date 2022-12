Michelisz Norberték bajnoksága megszűnt, de a jövő így is izgalmas

Magyarországon 2011-ben tört ki a túraautóláz, amikor az akkor még világbajnokságként és WTCC néven futó sorozat először látogatott el a Hungaroringre, és Michelisz Norbert második helyezést ért el a hazai szurkolókkal tömött lelátók előtt. Azóta a Formula–1 után a legnagyobb érdeklődésre számot tartó autóverseny lett Magyarországon a WTCC, amely 2018-ban átalakult világkupává, és felvette a WTCR nevet.

A bajnokság története 2005-re nyúlik vissza, akkor rendezték meg az első világbajnoki idényt, az első magyar résztvevőre azonban 2008-ig várni kellett, amikor Michelisz beugróként lehetőséget kapott a vb japán versenyhétvégén a spanyol Sunred csapattól. Két évvel később Michelisz immáron a Zengő Motorsport színeiben a teljes idényre benevezett, Japánban állt először dobogóra, majd a világ egyik legnehezebb pályáján, Makaóban az első futamgyőzelmét aratta. 2017-ben már a Honda gyári pilótájaként a világbajnoki címért küzdött, amelyet csak az utolsó fordulóban vesztett el a svéd Thed Björkkel szemben.

Michelisz magyar sporttörténelmet írt

Addigra a WTCC költségei többek közt a ralilegenda Sébastien Loeb és a Citroën beszállása miatt felhevült versengésben az egekbe szöktek, ami már a gyártóknak is túl drága volt, ezért 2018-tól új, költséghatékonyabb alapokra helyezték a WTCR-ré alakuló, de jogfolytonos bajnokságot. A változtatások megtették a hatásukat, a sorozat felpezsdült, és 2019-ben épp annak a csúcsán szerezte meg Michelisz a bajnoki címet a Hyundai versenyzőjeként. A siker történelmi volt, hiszen világméretű nemzetközi bajnokságban se előtte, se azóta nem volt magyar bajnok autósportban.

Michelisz Norbert utoljára a dobogón a WTCR-ben Fotó: Grégory Lenormand

2020-tól a Covid-járvány kényszerítette hosszú haláltusára a WTCR-t: az idei volt zsinórban a harmadik év, amikor a bajnokság nem tudott ellátogatni a Távol-Keletre, a legfontosabb piacára, hiszen a mezőny vezető márkái közül a Hyundai dél-koreai, a Honda japán, a Link&Co kínai volt. Sokasodtak a problémák, és végül bejelentették, hogy az idény végével a WTCR megszűnik. Az elmúlt hét végén Szaúd-Arábiában Michelisz hyundaios csapattársa, a spanyol Mikel Azcona lett az utolsó bajnok, a magyar versenyző pedig egy második hellyel a dobogón búcsúzott (az összetettben negyedik lett idén).

Mi lesz a magyarokkal tűzdelt bajnokság jövője?

Ahogy James Prescott Joule mondta, az energia nem vész el, csak átalakul, és ugyanez igaz a WTCR-re is. Jövőre ugyanezen autókkal World Tour néven hoznak létre új sorozatot a világ legjobb túraautósainak, ez azonban nem önálló bajnokság lesz. Ebben a kategóriában eddig is volt sok kisebb nemzeti, regionális, kontinentális bajnokság, amelyek közül kiválasztottak nyolc patinás versenyt, és ezekből áll össze a World Tour 2023-as idénye. A szerdán nyilvánosságra hozott naptár olyan pályákat tartalmaz, mint Spa-Francorchamps, Makaó, a legendás ausztráliai Bathurst – és természetesen a Hungaroring, amely így 2011 óta továbbra is a nemzetközi túraautózás egyik legfontosabb helyszíne marad.

Ami a magyarokat illeti, a WTCC/WTCR-érában összesen nyolc versenyzőnk indult, közülük messze Michelisz volt a legeredményesebb, de rajta kívül tudott futamot nyerni Tassi Attila, és egyszer-egyszer állt dobogón Nagy Norbert és Nagy Dániel is. Információink szerint Michelisz helye biztos a Hyundainál jövőre, így ha a dél-koreai márka szeretne indulni a World Touron, valószínűleg ő is ott lesz a mezőnyben. A többiek szereplése legfőképpen anyagi kérdés lehet.

Szujó Zoltán elnök lenne

Csütörtökön tartják a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) tisztújító közgyűlését, amelyet az elnökjelöltek szópárbajtól sem mentes kampánya vezetett fel. Az elnöki tisztségért újra induló, a szövetséget 2015 óta vezető Oláh Gyárfás kihívója a Formula–1 korábbi népszerű magyar hangja, Szujó Zoltán. Oláh igyekezett alátámasztani az elmúlt nyolc évben végzett munkája eredményeit, hangsúlyozva, hogy sikerült stabilizálni a versenyzői létszámot, és sok országgal ellentétben a Covid-időszak alatt is megrendezték a versenyeket. Ezzel szemben Szujó – aki az első számú magyar autóversenyző, Michelisz Norbert támogatását is élvezi – a megszokott módszerek elavultságáról és a reform szükségszerűségéről beszélt.

Borítókép: Michelisz Norbert a Hyundai versenyautójával a WTCR-ben (Fotó: Gregory Lenormand)