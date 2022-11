Szujó Zoltán váratlan bejelentést tett: elnököt és rendszert váltana

– Új korszakot kell nyitnunk a magyar autósportban! Elsőre talán furcsán hangzik: az autóversenyeket nem mindig a leggyorsabb pilóták nyerik meg. Az autósport világában eltöltött több mint húsz év alatt megtanultam, hogy tartós sikert csak az tud elérni, aki csapatával együtt a leggyorsabban reagál a váratlan helyzetekre, az egyik pillanatról a másikra megváltozó körülményekre. A minket körülvevő világ márpedig soha nem látott sebességgel változik. Nap nap után merülnek fel olyan, eddig nem tapasztalt kihívások, amelyek leküzdésére már nem alkalmasak a régi, megszokott módszerek. A megújulás a hazai autósportot összefogó és szervező szövetségben, a Magyar Nemzeti Autósportszövetségben sem halogatható tovább. Ezért úgy döntöttem, elindulok az MNASZ elnöki tisztségéért. Tapasztalatommal, tudásommal, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszeremmel azért szeretnék tenni, hogy stabil alapokra helyezzük a hazai autósportot és megvalósítsuk a munkatársaimmal elkészített sportágfejlesztési stratégiát – fogalmaz Szujó Zoltán.

Az ismert szakújságíró, sportriporter szerint a legsürgetőbb feladat a szövetség működésének átalakítása, a tiszta, átlátható viszonyok megteremtése. Ez alapfeltétele annak, hogy biztosíthassuk azokat a forrásokat, amelyeket utánpótlásképzésre, pályázati rendszerek kidolgozására, a hazai autóversenyek biztonságos lebonyolítására vagy szakemberek képzésére fordíthatunk.

– Célom egy modern sportági szakszövetség kialakítása, amely mindenben megfelel a 21. századi elvárásoknak. Gazdaságilag és társadalmilag is fenntartható módon, transzparensen működik, kooperál a tagszervezetekkel, ápolja a kapcsolatokat a nemzetközi szövetséggel, társszervezetekkel, az autóipar és autósport meghatározó szereplőivel. Az MNASZ közgyűléséig több találkozót is szervezek a hazai autósportélet vidéki fellegvárainak számító városokban és Budapesten, ahol személyesen mutatom be stratégiánk legfontosabb elemeit. Megválasztásom esetén az alábbi szellemben dolgozom minden egyes nap: „A minőségi autósport szolgálatában tisztán, átláthatóan” – zárta gondolatait Szujó Zoltán.

Az MNASZ elnöki tisztségét Oláh Gyárfás tölti be 2015 óta. A szövetség tisztújító közgyűlését december 1-jén tartják.

