Bokszünnep a Hősök terén: legendák tértek vissza a ringbe

Szinte napra pontosan, augusztus 16-án, szombaton volt a magyar ökölvívás 100 esztendős, ebből az alkalomból a főváros egyik legikonikusabb pontján, a Hősök terén egy napig minden csak a bokszról szólt. Minden korosztály és a sportág magyar legendái is kötelek közé léptek.

A kánikula ellenére hatalmas csaták voltak a Hősök terén felállított három ringben (Fotó: Ladóczki Balázs)

Három ring, száz mérkőzés

A forróság ellenére már délelőtt tömegek állták körül a felállított szorítókat. A szervezők szimbolikusan száz meccset ígértek, így az érdeklődők a kezdő gyerekektől a profi bajnokokig minden korosztályt láthattak. A közönség buzdítása gyakran edzői tanácsokra emlékeztetett:

Figyelj a jobbra, védd a fejed

– kiáltották a nézők, miközben a ringben minden korosztály, a legapróbbaktól a legidősebbekig képviselte magát.

A bokszon túl is volt bőven látnivaló: relikviák Papp László és Erdei Zsolt pályafutásából, történeti kiállítás a sportág legnagyobb pillanatairól, valamint a Honvédség bemutatója, ahol a fiatalokat toborzópont és játékok várták. A forró nyári délutánra italok, fagylalt és klasszikus vásári ételek enyhítették a hőséget.

Dariusz Michalczewski töretlen Magyarországon, a Hősök terén újra a szorítóban láthatták a nézők (Fotó: Kibédi Péter)

Legendák tértek vissza a ringbe

A gála egyik legjobban várt meccse volt a korábbi világbajnok Erdei Zsolt bemutató mérkőzése Kótai Mihállyal. Erdei a rá jellemző módon több szerepben volt jelen a Hősök terén.

Mindenféle szerepet vállaltam ma, ringsarokban leszek a versenyzőimnél, aztán én is fellépek, aztán, ha van valamilyen reprezentáció, akkor ott is megjelenek. Ez a boksz ünnepe, természetesen egy Erdei Zsoltnak is itt kell lennie

– nyilatkozta az Origónak Madár. Sokan várták Dariusz Michalczewskit is, akinek fénykorában nagyon sokan szurkoltak Magyarországon. Nem véletlen, hogy, amikor megkérdeztük tőle, hogy érzi magát, csak ennyit mondott: