Szántó ImrebokszKovács Koko Istvánmagyar ökölvívásErdei Zsoltökölvívás

Bokszünnep a Hősök terén: legendák tértek vissza a ringbe

Századik születésnapját ünnepelte a Magyar Ökölvívók Szövetsége a Hősök terén, ahol három ringben száz mérkőzést láthatott a közönség. A forróság ellenére hatalmas tömeg követte a bemutatókat, relikviákat és kiállításokat. Kovács István és Erdei Zsolt is szorítóba lépett, a lengyel legenda, Dariusz Michalczewski pedig Kiss Leventével mérkőzött.

Kibédi Péter
2025. 08. 17. 5:55
A Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Kovács István is szorítóba lépett, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen.
A Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Kovács István is szorítóba lépett, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen. Forrás: borsonline.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte napra pontosan, augusztus 16-án, szombaton volt a magyar ökölvívás 100 esztendős, ebből az alkalomból a főváros egyik legikonikusabb pontján, a Hősök terén egy napig minden csak a bokszról szólt. Minden korosztály és a sportág magyar legendái is kötelek közé léptek.

A kánikula ellenére hatalmas csaták voltak a Hősök terén felállított három ringben
A kánikula ellenére hatalmas csaták voltak a Hősök terén felállított három ringben (Fotó: Ladóczki Balázs)

Három ring, száz mérkőzés

A forróság ellenére már délelőtt tömegek állták körül a felállított szorítókat. A szervezők szimbolikusan száz meccset ígértek, így az érdeklődők a kezdő gyerekektől a profi bajnokokig minden korosztályt láthattak. A közönség buzdítása gyakran edzői tanácsokra emlékeztetett: 

Figyelj a jobbra, védd a fejed

– kiáltották a nézők, miközben a ringben minden korosztály, a legapróbbaktól a legidősebbekig képviselte magát.

A bokszon túl is volt bőven látnivaló: relikviák Papp László és Erdei Zsolt pályafutásából, történeti kiállítás a sportág legnagyobb pillanatairól, valamint a Honvédség bemutatója, ahol a fiatalokat toborzópont és játékok várták. A forró nyári délutánra italok, fagylalt és klasszikus vásári ételek enyhítették a hőséget.

Dariusz Michalczewski töretlen Magyarországon, a Hősök terén újra a szorítóban láthatták a nézők
Dariusz Michalczewski töretlen Magyarországon, a Hősök terén újra a szorítóban láthatták a nézők (Fotó: Kibédi Péter)

Legendák tértek vissza a ringbe

A gála egyik legjobban várt meccse volt a korábbi világbajnok Erdei Zsolt bemutató mérkőzése Kótai Mihállyal. Erdei a rá jellemző módon több szerepben volt jelen a Hősök terén.

Mindenféle szerepet vállaltam ma, ringsarokban leszek a versenyzőimnél, aztán én is fellépek, aztán, ha van valamilyen reprezentáció, akkor ott is megjelenek. Ez a boksz ünnepe, természetesen egy Erdei Zsoltnak is itt kell lennie

– nyilatkozta az Origónak Madár. Sokan várták Dariusz Michalczewskit is, akinek fénykorában nagyon sokan szurkoltak Magyarországon. Nem véletlen, hogy, amikor megkérdeztük tőle, hogy érzi magát, csak ennyit mondott:

Fantasztikus itt minden, én is magyar vagyok!

100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
100 éves a magyar ökölvívás MÖSZ 100 Hősök tere Magyar Ökölvívók Szövetsége
1/35 100 éves a magyar ökölvívás

 

Megerősödött a magyar ökölvívás

Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke egész délután a Hősök terén volt, hogy népszerűsége nem kopott meg, azt jól mutatja, hogy sorban álltak a nézők és a fiatal versenyzők, hogy közös képet készíthessenek vele. A sportág hazai első embere a nap végén is szorítóba lépett, méghozzá a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst ellen. 

Megerősödtünk, és még erősebbek leszünk. Visszatérünk oda, ahova a magyar ökölvívás való, nemcsak a magyar sportélet, de a nemzetközi sportélet meghatározó szereplője volt éveken, évtizedeken keresztül. Nekünk ott a helyünk, és oda igyekszünk és oda is fogunk érni

– fogalmazott lapunknak Kokó.

A hősök terén is úgy történt minden, mint régen, a ringben Kokó bunyózott, a szorító sarkában Szántó Imre, Öcsi bácsi adta a tanácsokat
A Hősök terén is úgy történt minden, mint régen, a ringben Kokó bunyózott, a szorító sarkában Szántó Imre, Öcsi bácsi adta a tanácsokat (Fotó: borsonline.hu)

Díjak, eskü és jövőkép

Az ünnep nemcsak a ringről szólt. A színpadon köszöntötték az 1959-es bajnok Ungvári Zoltánt, a mindössze 17 éves Horváth Kirát, valamint a legtöbbszörös magyar bajnokokat, Lakatos Pált és Nagy Tímeát. Életműdíjat kapott a legendás edző, Szántó Imre. A program egyik legünnepélyesebb pillanata az volt, amikor a szeptemberi liverpooli világbajnokságra készülő 16 fős válogatott ünnepélyesen esküt tett a Hősök terén.

A nemzetközi bokszvezetők jelenléte a sportdiplomácia erejét is jelezte. A Puskás Arénában, Kovács István kezdeményezésére komoly sportdiplomáciai találkozót tartottak az amatőr és profi világszervezetek vezetői, ami korábban nem fordult elő. Ez, valamint a novemberre tervezett U23-as Európa-bajnokság előkészületei is mutatják: Magyarország valóban visszatért a nemzetközi ökölvívás elitjébe.

A Hősök tere így egyszerre adott teret a múlt nagyjainak, a jelen sztárjainak és a jövő tehetségeinek. A centenáriumi ünnep egyértelművé tette, hogy a magyar ökölvívás nemcsak gazdag múltra támaszkodhat, hanem szép jövő előtt is áll.

Az Origó helyszíni videóját itt tudja megnézni:
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekDeutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu