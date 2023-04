Sós Csaba: Meggyőződésem, hogy Kenderesi Tamás ártatlan

Ahogy eddig senki, úgy Sós Csaba sem mondhatott konkrétumokat a Kenderesi Tamás ellen zajló doppingeljárásról, hiszen amíg nincs hivatalos döntés az ügyben, az ártatlanság vélelme megilleti az érintett sportolókat. Kenderesi azonban maga döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a történetével, amint azt megírtuk, közleményében tagadja az ellene felhozott vádakat, s magyarázatot ad arra, miért kerülhetett kellemetlen helyzetbe.

Így már Sós Csaba is megszólalhatott az ügyben a kaposvári ob-n, s az M4 Sport kamerája előtt a következőket mondta Kenderesi Tamásról:

– Szerencsére a magyar úszásban nincsen hasonló tapasztalatunk, nem járt még így versenyzőnk. Egy biztos, eljárás alá vonták és a végeredményt még nem közölték. Nem tudom, mi vár rá, amit korábban mondtam róla, az tény: nem utazhatott edzőtáborba, nem is versenyezhetett, mert felfüggesztették. Ilyenkor a motiváció is elveszik, nincs sem fizikálisan, sem mentálisan olyan állapotban hogy elinduljon az ob-n, ráadásul nem is indulhat. Ahogy értesítették, pár perc múlva engem hívott, és részletesen tájékoztatott. Meg vagyok győzödve arról, hogy igazat mondott és ártatlan. Meglátjuk, mi lesz a vége az eljárásnak. Sajnos veszélyben van a karrierje. A doppingvétségnek sok fokozata van, ha évekre eltiltják, gyakorlatilag vége a pályafutásának.

Kenderesi Tamás 26 éves, a jövő évi párizsi olimpia lehetne az utolsó, amelyen még a csúcson vehetne részt, de jelenleg nagyon távol áll tőle. Az idei fukuokai vb valószínűleg már ugrott neki.

Borítókép: Sós Csaba hisz Kenderesi Tamás ártatlanságában (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)