Milák Kristóf drámai bejelentése: Elfáradtam!

A hódmezővásárhelyi edzőtáborból érkezett Milák Kristóf a ma rendezett sajtótájékoztatóra, amelyen bejelentették, hogy az egymillió felhasználóval rendelkező Move applikációnak ő lett a hivatalosan reklámarca. Természetesen Milák fő mestersége, az úszás is szóba került a rendezvényen, az olimpiai, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok úszó a Hír TV-nek nyilatkozott a július 14-én kezdődő vizes vb-re való felkészüléséről.

Milák Kristóf. Fotó: MTI/Derencsényi István

– Ezen a héten könnyítünk, gyorsító edzésmunkát végzünk a soron következő római verseny előtt. Szeretnénk olyan formát mutatni, amiből össze lehet hozni néhány jó időeredményt – kezdte 2022 legjobb magyar férfi sportolója.

Milák reagált Sós Csaba szövetségi kapitány kritikájára, mint ismert, Sós szerint nem sikerült jól az úszó felkészülése az áprilisi országos bajnokság óta. Milák reagált a felvetésre, elmondta, hogy mi áll ennek a hátterében. – Az elmúlt pár évben mókuskerékben éreztem magam. Ugyanazok a versenyek, edzőtáborok... Azt érzem, hogy egy kicsit elfáradtam a szürke hétköznapokban. Talán ezért is látszik, hogy a versenyszituációkban mennyire fel vagyok dobódva. Akkor azt érzem, hogy ide nekem az oroszlánt is, bárkivel felveszem a versenyt. Ezzel ellentétben – ahogy Sós Csaba szövetségi kapitány is kiemelte –, mostanában nehezebben bírom a szürke hétköznapokat. Nem úgy, ahogy kellene. Az úszásba fektetett évekbe, a munkában elfáradtam – mondta az úszó.