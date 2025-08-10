Szalay-Bobrovniczky KristófLajkó FanniIfj Lomniczi Zoltán

Szuverenitásvédelmi DPK: sárkány ellen sárkányfű

A Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 15:10
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán jelentették be a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör alapítóit. A csoport azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen. A Szuvvéd DPK alapítói a poszt szerint:

• Bárdosi Ildi fitneszedző

• Déri Stefi influenszer

• Horváth József nyá. vezérőrnagy

• Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök

• Kötter Tamás író

• Lajkó Fanni elemző

• ifj. Lomniczi Zoltán ügyvéd

• Magyar Levente parlamenti államtitkár

• Mészáros Nóra jogász-műsorvezető

• Pokol Béla jogászprofesszor

• Schaller-Baross Ernő EP-képviselő

• Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök

• Szánthó Miklós jogász

• Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

• Vadkerti Imre operaénekes

Az alapítók felhívták a figyelmet arra, hogy csatlakozzon mindenki, aki hiszi, hogy a szabadság nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. Szerintük a jövő megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben.

Borítókép: Rengetegen látogattak el a tusványosi szabadegyetemre (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.